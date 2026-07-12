Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.07.2026
NEWSROOM XYZ
12.07.2026 12:01

Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię ropy naftowej w Syzraniu

Jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły ostatniej nocy atak na rafinerię ropy naftowej w Syzraniu w obwodzie samarskim. Na południowym wschodzie europejskiej części Rosji, uderzono również w 10 tankowców z floty cieni – poinformował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Kolejka przed stacją benzynową w Nachabinie w Rosji 8 lipca 2026 r.
Ukraina przeprowadziła ostatniej nocy atak na rafinerię ropy naftowej w Syzraniu. Ukraińskie ataki doprowadziły do niedoboru paliw w Rosji. Na zdjęciu kolejka przed stacją benzynową w Nachabinie, 8 lipca 2026 r. Fot. Getty Images

„W nocy z 11 na 12 lipca przeprowadzono atak na rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Skala wyrządzonych szkód oraz skutki ataku są obecnie ustalane” – napisał Sztab Generalny.

Według wojska rafineria ropy naftowej w Syzraniu jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w obwodzie samarskim. Projektowa moc przerobowa zakładu wynosi około 8,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje benzyny samochodowe, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz inne produkty naftowe, wykorzystywane między innymi do zaspokajania potrzeb rosyjskich sił zbrojnych.

Sztab Generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców oraz cztery promy. Tankowce służą do transportu rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych z pominięciem międzynarodowych sankcji, natomiast promy zapewniają logistykę wojskową oraz transport ładunków na potrzeby armii rosyjskiej.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii major Robert „Madiar” Browdi powiadomił, że w ciągu tygodnia SBS uderzyły w 90 rosyjskich statków.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie. W kraju trwa niedobór paliw

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową przyczyniły się do pojawienia się niedoborów paliw w tym kraju. Portal Radio Swoboda podał w sobotę, że w niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zadaniem ma być uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach.

Polecamy: Kryzys paliwowy w Rosji coraz większy. Bójki na stacjach, „pomoc humanitarna" z Kazachstanu

W położonym nad morzami Czarnym i Azowskim Kraju Krasnodarskim do dyżurowania na stacjach benzynowych zostali skierowani przebywający obecnie na wakacyjnych urlopach nauczyciele. W innych regionach do podobnych zadań angażowani są urzędnicy i członkowie organizacji społecznych – podał portal.

Oficjalnie władze regionalne zaprzeczają, by nauczyciele byli zmuszani do takich dyżurów. W rozmowie z portalem Żywaja Kubań przedstawiciele administracji zapewnili, że zgłaszają się wyłącznie mężczyźni i robią to dobrowolnie.

Jak podał portal Nowaja Gazieta Jewropa, od 1 maja w serwisie Telegram opublikowano ponad 6,6 tys. postów i blisko 40 tys. komentarzy dotyczących kryzysu paliwowego. Najwięcej dyskusji dotyczy anektowanego przez Rosję Krymu, a także Moskwy, Kraju Krasnodarskiego, obwodów rostowskiego i moskiewskiego oraz okupowanych terenów Ukrainy.

W odpowiedzi na niedobory paliw Moskwa zakazała eksportu benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział rozpoczęcie importu paliw oraz zwiększenie produkcji. Jak podaje agencja Reuters, krajowa produkcja zaspokaja obecnie jedynie około 65 proc. bieżącego zapotrzebowania.

Polecamy: Na „stacji benzynowej udającej państwo” zaczyna brakować paliwa. Tak Ukraina trafia Rosję

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rosyjskie auta są chińskie? Jak Chiny przejęły rynek motoryzacyjny Rosji
Chiński przemysł motoryzacyjny powstał dzięki inżynierom z pierwszej fabryki samochodów w Rosji. Dziś dawny uczeń nie tylko przerósł mistrza, ale zagraża jego egzystencji.
11.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo Technologia
Powstaje nowy kosmiczny hub. Poszuka talentów w mniejszych miastach
Uczelnie i biznes budują nowy ekosystem współpracy sektora kosmicznego. Jak zapowiada Maciej Myśliwiec, dyrektor Centrum Ekosystemu Kosmicznego w SGH, to będzie hub, który połączy naukę, firmy i…
10.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Posłowie zdecydują o fotoradarach akustycznych. Czy będą mandaty za hałas?
Ministerstwo infrastruktury od dawna przyznaje, że dostrzega problem nadmiernego hałasu emitowanego przez pojazdy. Teraz posłowie mogą zdecydować, czy pozwolą na fotoradary akustyczne, czyli…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Nawet 5,5 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty kwartalne dają dziś bardzo przyzwoite oprocentowanie. Nietrudno zdobyć stawkę sięgającą nawet 5,5 proc. w skali roku. Wystarczy spełnić proste wymogi banków. Przeanalizowaliśmy oferty na…
10.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Historyczny dzień dla polskiej energetyki. Prąd z morskich wiatraków po raz pierwszy trafi do sieci
W piątek 10 lipca operator sieci przesyłowej uruchomił ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwia przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. Tego samego dnia do systemu trafiła…
10.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Airbus rozwija się w Polsce. Wyda na inwestycje miliard dolarów
Airbus, europejski producent samolotów odrzutowych, ogłosił budowę nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie. Inwestycja ma wystartować jesienią tego roku. Firma na tym jednak nie poprzestaje i…
09.07.2026