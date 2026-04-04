Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.04.2026
NEWSROOM XYZ
Archiwalny
04.04.2026 12:33

Ukraińskie drony zaatakowały fabrykę chemiczną w obwodzie samarskim

W nocy z piątku na sobotę Ukraina przeprowadziła atak z użyciem dronów na fabrykę chemiczną w mieście Togliatti w obwodzie samarskim w europejskiej części Rosji – poinformowała agencja Reutera.

Celem ataku było przedsiębiorstwo przemysłu petrochemicznego Togliattikauczuk, zlokalizowane w mieście Togliatti, będące jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Lokalne kanały na Telegramie poinformowały, że w wyniku uderzeń ukraińskich dronów doszło do pożarów w kilku miejscach na terenie zakładów.

Jak wynika z opublikowanych w sieciach społecznościowych materiałów wideo i zdjęć, ukraińska armia miała wykorzystać do uderzenia co najmniej 10 dronów typu An‑196 Lutyj – poinformował ukraiński portal Militarnyj.

Do poprzedniego ataku na zakłady chemiczne w Togliatti doszło 11 marca.

Atakowane było także nadmorskie miasto Taganrog w obwodzie rostowskim. Lokalne władze poinformowały o pożarze, do jakiego miało dojść na pokładzie cywilnej jednostki na Morzu Azowskim, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Kategorie artykułu: Świat
