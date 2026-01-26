Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła zakaz importu rosyjskiego gazu

Państwa członkowskie Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły odejście od rosyjskiego gazu. Zakaz importu surowca zacznie obowiązywać w 2027 r.

– Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia od rosyjskiego gazu – ogłosił w poniedziałek Michael Damianos minister energii, handlu i przemysłu Cypru. Jego kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi regulacjami import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) zostanie wstrzymany do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami – do 30 września 2027 r.

Przeciwko przyjęciu przepisów głosowały Węgry i Słowacja. Kraje te chciały opóźnienia wejścia w życie przepisów. Ustalono jednak, że jeśli jakieś kraje UE nie będą w stanie wypełnić wymaganych norm magazynowania gazu, to zakaz importu zacznie je obowiązywać od 1 listopada 2027 r. Z kolei Bułgaria wstrzymała się od głosu.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary: co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych, od 40 mln euro dla firm. W przypadku przedsiębiorstw wyniosą także co najmniej 3,5 proc. całkowitego światowego obrotu firmy lub 300 proc. szacowanego obrotu transakcyjnego.

Do 1 marca 2026 r. państwa członkowskie muszą przygotować krajowe plany dywersyfikacji dostaw gazu. W tym celu firmy będą zobowiązane do powiadomienia władz i Komisji o wszelkich obecnie obowiązujących kontraktach na rosyjski gaz

Na początku grudnia, jeszcze w trakcie duńskiej prezydencji, kraje UE wypracowały porozumienie ws. pełnego odejścia od rosyjskiego gazu. Dwa tygodnie później zielone światło dla propozycji dał Parlament Europejski.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowany o godz. 11.53 o 6 i 7 akapit.