Unia Europejska rozszerza sankcje na Rosję. To odpowiedź na uprowadzanie ukraińskich dzieci

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednomyślnie podjęli decyzję o rozszerzeniu sankcji na Rosję. To odpowiedź na deportację, asymilację i adopcję ukraińskich dzieci. Na listę sankcyjną trafi 16 osób i 7 podmiotów.

Nowe sankcje są wymierzone w osoby – urzędników, polityków i kierowników organizacji młodzieżowych oraz wojskowo-patriotycznych – i podmioty odpowiedzialne za systematyczne bezprawne deportacje i przesiedlenia, a także asymilację i indoktrynację ukraińskich nieletnich.

– Wszyscy oni odpowiadają za promowanie patriotyzmu i edukacji wojskowej wśród młodzieży poprzez indoktrynację ideologiczną, zapoznawanie z rosyjską kulturą wojskową, szkolenia paramilitarne i udział w wydarzeniach gloryfikujących rosyjską wojnę – czytamy w komunikacie.

Objęcie sankcjami oznacza zamrożenie aktywów przechowywanych w UE oraz zakaz wjazdu na terytorium Wspólnoty UE lub tranzytu przez nie.

Decyzja zapadła w dniu spotkania Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci. Do zainicjowanego w 2024 r. grona należy 46 państw z całego świata, w tym USA.

Tego samego dnia nowe sankcje na Rosję nałożyła Wielka Brytania. Objęły one 85 osób i podmiotów.

Według szacunków Rady Unii Europejskiej od początku wojny w 2022 r. Rosja deportowała i przymusowo przesiedliła około 20,5 tys. ukraińskich dzieci.

Źródło: PAP, XYZ