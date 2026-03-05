Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 14:01

Unia Europejska zatwierdziła cel klimatyczny na 2040 r.

Kraje członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowy cel klimatyczny, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. w stosunku do emisji z 1990 r. Przegłosowały też roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2.

Wcześniej w Parlamencie Europejskim 413 posłów zagłosowało za nowym zobowiązaniem klimatycznym. Przeciw było 226, a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ministrowie państw UE zatwierdzili prawnie wiążący cel na spotkaniu w Brukseli.

Kraje członkowskie już wcześniej uzgodniły wstępnie przyjęcie nowego celu. Warunkiem było jednak wprowadzenie zapisów, które mają zapewnić większą elastyczność w redukowaniu emisji. To m.in. międzynarodowe kredyty węglowe, z których finansowane są inwestycje w zielone projekty na całym świecie. Mogą być one doliczane do ogólnego wysiłku redukcyjnego, ale będą mogły wynieść w 2040 r. nie więcej niż 5 proc.

Unia Europejska nadal jest zaangażowana w globalną walkę ze zmianami klimatu, jednocześnie chroniąc naszą konkurencyjność i dbając o to, by nikt nie został pominięty. Dzisiejsze przyjęcie przełomowego celu klimatycznego na 2040 r. da przemysłowi, obywatelom i inwestorom pewność, której potrzebują – powiedziała Maria Panajotu, minister rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska Cypru.

Kraje UE ostatecznie poparły także roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2. Przewiduje on objęcie transportu i budownictwa pozwoleniami na emisję CO2. Zamiast w 2027 r. system zacznie obowiązywać w 2028 r.

Źródło: PAP

Kraje członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowy cel klimatyczny. Zakłada on redukcję emisji gazów o 90 proc. do 2040 r.
Fot. EPA/OLIVIER MATTHYS
