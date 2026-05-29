Unia i NATO reagują po uderzeniu rosyjskiego drona na blok mieszkalny w Rumunii

Wspólnota europejska solidaryzuje się z Rumunią po tym, jak w nocy rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny przy granicy z Ukrainą, w wyniku czego ranne zostały dwie osoby. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oceniła, że wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest „przekroczeniem kolejnej granicy”. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z prezydentem Rumunii Nicușorem Danem. Lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich – podkreślił szef Sojuszu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodała, że przygotowywany jest 21. pakiet sankcji wobec Rosji.

Ursula von der Leyen: kolejna granica została przez Rosję przekroczona

„Rosyjski dron uderzył w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów” – napisała von der Leyen na platformach społecznościowych. Podkreśliła, że doszło do tego na terytorium UE.

„Rosyjska wojna napastnicza (przeciw Ukrainie – przyp. red.) przekroczyła kolejną granicę” – zaznaczyła.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej potępił także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

„Eskalacja rosyjskich działań na terytorium UE jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna” – podkreślił.

„UE jest zjednoczona w zwiększaniu presji na Rosję przez sankcje i wzmacnianie zdolności obronnych, w szczególności wzdłuż naszej wschodniej granicy” – dodał Antonio Costa.

Z szefową rumuńskiego MSZ Oaną Toiu rozmawiała w piątek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Po rozmowie Kaja Kallas oświadczyła, że nie można pozwolić Moskwie na bezkarne naruszanie europejskiej przestrzeni powietrznej.

„Rosja już dawno przestała szanować granice” – podkreśliła.

Szefowa unijnej dyplomacji przypomniała, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE zapowiedzieli w czwartek podczas spotkania na Cyprze zwiększenie presji na Rosję, przekazanie większej pomocy Ukrainie i dalsze inwestycje w gotowość obronną Europy.

Mark Rutte: działania Rosji to zagrożenie dla nas wszystkich

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z prezydentem Rumunii Nicușorem Danem po incydencie z rosyjskim dronem.

Rutte powiadomił na portalu X, że zapewnił Dana o „absolutnej solidarności NATO z Rumunią”, w tym z osobami rannymi w wyniku tego zdarzenia. Podkreślił również, że Sojusz jest gotowy „bronić każdego cala terytorium NATO”.

„Lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Rosja nadal atakuje ludność cywilną i infrastrukturę cywilną na całej Ukrainie. Miniona noc po raz kolejny pokazała, że konsekwencje jej nielegalnej wojny napastniczej nie zatrzymują się na granicy” – napisał Rutte.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

Szef NATO zapowiedział dalsze wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym atakami z użyciem dronów.

„Wojna prowadzona przez Rosję musi się zakończyć, podobnie jak rosyjskie lekceważenie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Ze swojej strony będziemy nadal wzmacniać nasze odstraszanie i obronę oraz kontynuować wsparcie dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją” – zadeklarował Rutte.

Cała Europa solidaryzuje się z Rumunią po uderzeniu rosyjskiego drona

Wyrazy solidarności z Rumunami spływają z całej Europy. M.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb zapewnił na platformie społecznościowej X o wsparciu Helsinek dla Bukaresztu.

Finland condemns the Russian drone attack hitting an apartment building in Romania. Russia is crossing another line in its war of aggression against Ukraine.



Finland stands with its ally Romania and continues to support Ukraine to defend itself. The situation is being discussed… — Alexander Stubb (@alexstubb) May 29, 2026

Uderzenie rosyjskiego drona na terytorium Rumunii potępił także prezydent Estonii Alar Karis.

I condemn Russia’s drone attack on a residential building in Galați, #Romania. Russia’s escalation of its brutal war is unacceptable.

My thoughts are with those injured, and I wish them a quick recovery. #Estonia stands firmly with Romania and the defence of every Ally. — Alar Karis (@AlarKaris) May 29, 2026

„Eskalacja brutalnej wojny przez Rosję jest nie do przyjęcia” – podkreślił na portalu X.

Rosyjski dron ranił dwie osoby w Rumunii. Najpoważniejszy do tej pory incydent

Ministerstwo obrony w Bukareszcie poinformowało w piątek rano, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonym o około 20 km od granicy z Ukrainą, powodując pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały lekko ranne.

Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o wykryciu w obwodzie odeskim 16 rosyjskich dronów Shahed, kierujących się w stronę portu w mieście Reni, oddalonego o około 20 km od Gałacza.

Jak podkreśliła stacja BBC, powołując się na rumuńskie ministerstwo obrony, w ciągu ostatnich czterech lat fragmenty rosyjskich dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, ale w wyniku piątkowego incydentu po raz pierwszy poszkodowani zostali obywatele Rumunii – dwie osoby doznały obrażeń.

Źródło: PAP