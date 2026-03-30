30.03.2026

Unia rozważa zniesienie podatku węglowego CBAM na nawozy z zagranicy. Polska przeciwko

Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej dyskutują o zawieszeniu unijnego podatku węglowego CBAM na nawozy kupowane za granicą. Polska jest przeciwna temu rozwiązaniu.

Wojna na Bliskim Wschodzie napędza niepewność na globalnym rynku nawozów, zakłócając szlaki transportowe, co przekłada się na wzrost kosztów surowców i energii. W efekcie w Brukseli pojawiła się propozycja, aby zawiesić unijny podatek węglowy CBAM na nawozy kupowane poza UE.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział w poniedziałek w Brukseli, że Polska jest przeciwna zawieszeniu podatku.

Mamy nasze produkty, polskie nawozy i musimy im pomóc – podkreślił. Dodał, że Polska chce wzmacniać własne zakłady azotowe i jest przeciwna wzmacnianiu Rosji, która jest ważnym producentem nawozów.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) służy ustaleniu ceny dwutlenku węgla emitowanego podczas produkcji towarów wysokoemisyjnych wprowadzanych do UE. Ma też zachęcać do czystszej produkcji przemysłowej w krajach spoza Unii.

Podatek obejmuje import m.in. stali, aluminium, cementu, nawozów i energii elektrycznej, wymagając raportowania emisji związanych z produkcją tych towarów, a także zakupu certyfikatów odpowiadających cenie uprawnień do emisji w unijnym systemie ETS.

Źródło: PAP

W Brukseli pojawiła się propozycja, aby zawiesić unijny podatek węglowy CBAM na nawozy kupowane poza UE.
Fot. EPA/OLIVIER MATTHYS
