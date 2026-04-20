UniCredit prezentuje nowy pomysł na Commerzbank. Polski rynek z mBankiem w centrum uwagi

UniCredit przedstawił swój plan rozwoju Commerzbanku. Włoska grupa jest największym akcjonariuszem niemieckiego banku i planuje zwiększyć swój udział ponad kluczowy próg 30 proc. UniCredit uważa, że Commerzbank powinien zwiększyć zysk i skupić się na dwóch rynkach – niemieckim i polskim, gdzie niemiecki bank posiada większość udziałów w mBanku.

W poniedziałek UniCredit opublikował komunikat, w którym ocenił, że Commerzbank nie jest wystarczająco przygotowany na przyszłe wyzwania. Zdaniem włoskiej grupy bank powinien skoncentrować się na inwestycjach i transformacji.

„UniCredit, jako znaczący akcjonariusz, uważa, że Commerzbank nie jest wystarczająco przygotowany na przyszłe wyzwania i nadmiernie koncentruje się na krótkoterminowych wynikach. UniCredit uważa, że bank powinien (...) przyspieszyć wzrost przychodów i koncentrować się na inwestycjach i transformacji" – napisano w komunikacie.

Bank opublikował także prezentację dotyczącą swojej propozycji dla Commerzbanku. Zakłada ona osiągnięcie zysku netto na poziomie 5,1 mld euro do 2028 r. oraz inwestycje na poziomie 1,7 mld euro. W centrum strategii banku mają znaleźć się rynki w Niemczech oraz w Polsce.

MBank został określony w prezentacji jako „wiodący gracz na rynku", „dobrze zarządzany" i „silnik wzrostu". UniCredit zwraca także uwagę na szybko rosnącą polską gospodarkę oraz silną pozycję Polski w regionie, które mają być bazą do rozwoju działalności banku.

Na niemieckim rynku włoski bank zakłada modernizację, przejście w kierunku segmentów o wysokich zyskach i pogłębianie relacji z klientami poprzez specjalistyczną obsługę sektorową w kluczowych niemieckich klastrach przemysłowych.

Obecnie UniCredit kontroluje bezpośrednio ok. 26 proc. akcji Commerzbanku. Dodatkowe 3 proc. udziałów w liczbie głosów posiada poprzez inne instrumenty. W połowie marca 2026 r. grupa ogłosiła ofertę dobrowolnej wymiany akcji, dzięki której chce objąć 30 proc. udziałów, czyli osiągnąć próg wskazany przez niemieckie prawo o przejęciach udziałów w Commerzbanku. Oficjalna oferta ma wystartować na początku maja i potrwać cztery tygodnie.

UniCredit od dłuższego czasu dąży do przejęcia niemieckiego banku. Przejęciu sprzeciwia się niemiecki rząd – drugi największy akcjonariusz banku. Kanclerz Friedrich Merz określił ewentualną próbę przejęcia jako „wrogą”.

