15.04.2026

Unijna aplikacja do weryfikacji wieku w internecie jest już prawie gotowa

Europejska aplikacja do weryfikacji wieku użytkowników platform internetowych jest już gotowa pod względem technicznym; wkrótce będzie dostępna dla obywateli – poinformowała w środę w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Aplikacja pozwoli użytkownikom potwierdzić swój wiek przed skorzystaniem z platform internetowych. – To tak jak sklepy proszą o dowód osoby kupujące napoje alkoholowe – powiedziała von der Leyen.

Szefowa KE zapewniła, że nowa aplikacja działa według tego samego modelu. Należy pobrać aplikację – ta działa na telefonie, tablecie czy komputerze – skonfigurować ją za pomocą paszportu lub dowodu osobistego i potwierdzać za jej pomocą swój wiek podczas korzystania z usług online. Narzędzie spełnia standardy prywatności, bo użytkownicy za jego pośrednictwem jedynie potwierdzają swój wiek, ale nie dają platformom dostępu do żadnych swoich danych osobowych, serwisy też nie mogą śledzić aktywności posiadaczy aplikacji.

Aplikacja przez ostatnie kilka miesięcy była testowana w siedmiu państwach członkowskich: Francji, Danii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze i w Irlandii. Jak zapowiedziała szefowa KE, kraje te planują teraz zintegrować aplikację ze swoimi krajowymi portfelami online.

– Mam nadzieję, że więcej państw członkowskich i podmiotów sektora prywatnego pójdzie w ich ślady, aby każdy obywatel mógł wkrótce korzystać z tej aplikacji – powiedziała von der Leyen. Dodała, że z aplikacji będą mogły też korzystać kraje spoza UE i platformy internetowe.

Celem jest ochrona dzieci w internecie przez szkodliwymi i nielegalnymi treściami. Do wprowadzenia rozwiązania mającego zwiększyć bezpieczeństwo nieletnich szefowa KE zobowiązała się jeszcze jesienią 2025 r. w orędziu o stanie UE. Teraz zapewniła, że opracowana przez KE aplikacja jest praktycznie gotowa pod względem technicznym i wkrótce będą z niej mogli korzystać mieszkańcy Unii, a także obywatele innych krajów.

Źródło: PAP

Ursula von der Leyen w europarlamencie w Strasburgu, 26 listopada 2025 r.
Ursula von der Leyen powiedziała, że aplikacja do weryfikacji wieku, za stworzenie której odpowiada KE, jest już prawie gotowa. Fot. PAP/EPA/RONALD WITTEK
