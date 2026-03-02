Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 13:55

UODO: komitet wyborczy Karola Nawrockiego z karą 35,5 tys. zł za naruszenie RODO

Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył na komitet wyborczy Karola Nawrockiego administracyjną karę pieniężną w wysokości około 35,5 tys. zł. Chodzi o ujawnienie danych osobowych m.in. Jerzego Ż., zawartych w dokumentach dotyczących sprzedaży mieszkania w Gdańsku.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że do ujawnienia danych doszło na konferencji prasowej posłów PiS w toku ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

W jej trakcie pojawiły się odpowiedzi na zarzuty, że ówczesny kandydat na prezydenta (obecnie prezydent) w sposób „wzbudzający wątpliwości” nabył mieszkanie od Jerzego Ż. Dokumenty dotyczące tej transakcji – wśród nich umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, pełnomocnictwa oraz testament – przedstawił na konferencji prasowej, która odbyła się 6 maja 2025 r. w siedzibie PiS, poseł Przemysław Czarnek.

Dokumenty te – jak czytamy w komunikacie – zawierały m.in. dane osobowe, w tym imiona i nazwiska stron umowy; imiona rodziców, numery ewidencyjne PESEL, numery i serie dowodów osobistych, adresy zamieszkania, informacje o sytuacji rodzinnej oraz o sposobie rozporządzenia majątkiem.

Były wśród nich dane osobowe kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale także dwóch osób, które funkcji publicznych nie pełniły (właściciela mieszkania i małżonki kandydata). Pierwsza z nich z pewnością nie wyraziła zgody na udostępnienie danych, których jej dotyczyły” – czytamy.

Poseł Czarnek przekonuje, że nie miał zamiaru ujawniać danych

W związku z zaistniałą sytuacją prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do Czarnka o wyjaśnienie. Pełnomocnik posła wskazał, że polityk nie miał zamiaru „ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych widniejących na dokumentach”. Sam Czarnek stwierdził, że dokumenty „otrzymał od organizatorów konferencji kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, którzy go «poinstruowali, żeby przedstawić na konferencji prasowej rzeczywiste okoliczności zdarzeń objętych oszczerstwami w kampanii wyborczej»”.

„W związku z wyjaśnieniami posła Przemysława Czarnka prezes UODO zwrócił się o wyjaśnienia do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP. Ten potwierdził wyjaśnienia posła, ale nie zgodził się z twierdzeniem, że w trakcie konferencji doszło do ujawnienia danych osobowych osób niepublicznych” – poinformował UODO.

Komitet Nawrockiego: dane osobowe właściciela „były już uprzednio znane"

Komitet argumentował, że dane osobowe właściciela mieszkania „były już uprzednio znane, krążyły w sieci w materiałach osiągających ogromne zasięgi i były dostępne przeciętnemu użytkownikowi internetu”. Wskazał też, że zagadnienia z konferencji dotyczyły „dyskusji o kawalerce” zakupionej przez Nawrockiego. Związane z tym okoliczności znajdowały się według komitetu w obszarze „szczególnego zainteresowania opinii publicznej”, dlatego jego zdaniem ujawnienie tych danych było elementem prowadzonej w mediach debaty i polemiki wyborczej oraz miało stanowić „przeciwwagę dla formułowanych wobec kandydata na prezydenta negatywnych opinii mogących mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów”.

Natomiast zdaniem Wróblewskiego w sieci znaleźć można było imię i nazwisko Jerzego Ż., jednak nie jego pozostałe dane osobowe.

UODO: żadna z przesłanek wskazanych w RODO nie legalizowała udostępnienia

„Publiczna dostępność części danych osobowych nie stanowi argumentu decydującego o legalności przetwarzania danych ujawnionych na konferencji prasowej. Nie ma żadnego dowodu, by właściciel mieszkania sam wcześniej je publikował czy też na taką publikację wyraził zgodę. Tymczasem w momencie ich ujawnienia na konferencji utracił nad nimi kontrolę” – podkreśla UODO.

W ocenie UODO żadna z przesłanek wskazanych w RODO nie legalizowała udostępnienia na konferencji prasowej danych osobowych właściciela mieszkania lub małżonki Nawrockiego.

„Komitet wyborczy nie wykazał w toku postępowania legitymowania się taką podstawą w stosunku do żadnej z tych osób, mimo ciążącego na administratorze takiego obowiązku wynikającego z zasady rozliczalności zawartej w RODO” – czytamy.

Prezes UODO nałożył więc na komitet karę finansową w wysokości 35582 zł. W jego ocenie sankcja ta stanowi „możliwie adekwatną, a nade wszystko sprawiedliwą reakcję na stwierdzone naruszenia przepisów RODO”.

„Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w ustalonej kwocie jest konieczne i uzasadnione charakterem, wagą, jak i pozostałymi okolicznościami sprawy. Zastosowanie innego środka naprawczego, w szczególności zaś poprzestanie na upomnieniu – w sytuacji uprzedniego jego zastosowania w związku z innym przypisanym Komitetowi Wyborczemu na Prezydenta RP naruszeniem przepisów RODO – nie byłoby proporcjonalne do stwierdzonych nieprawidłowości” – czytamy.

Karol Nawrocki, jego żona oraz pana Jerzy to główni bohaterowie afery wokół przejęcia przez Nawrockich komunalnego mieszkania w Gdańsku.

Czytaj także: Prokuratura przedłużyła postępowania w sprawach prezydenta Nawrockiego

Źródło: PAP

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki. Fot. PAP/Leszek Szymański

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polacy przebili się do czołówki turystów odwiedzających Czechy. W tym roku może ich być tam milion
W 2025 r. do Czech przyjechało prawie 940 tys. turystów z Polski. To więcej niż Słowaków, którzy tradycyjnie bardzo licznie odwiedzają swych pobratymców z Zachodu. W 2025 r. ponad 23,5 mln turystów spędziło w Czechach prawie 60 mln nocy. Po covidowej zapaści nie ma więc już ani śladu. W zeszłym roku rekord sprzed pandemii po raz pierwszy pobiły też czeskie porty lotnicze. Stało się to za sprawą lotnisk regionalnych, a nie Pragi, której wciąż do poziomu z 2019 r. troszkę brakuje.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chameneiego uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kto jest kim w konflikcie z Iranem? Krótki przewodnik po płynnej linii frontu
Bezpośrednie starcie Izraela i USA z Iranem stało się faktem. Choć dawna irańska „Oś Oporu” jest dziś w rozsypce po upadku Asada i ciosach zadanych Hezbollahowi, Teheran wciąż ma po swojej stronie potężnych sojuszników. Kto jest kim w narastającym kryzysie bliskowschodnim? Prześwietlamy cztery geopolityczne kręgi, w których zderzają się interesy mocarstw, strach państw arabskich i walka o przetrwanie reżimu ajatollahów.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Kodowanie to za mało. Jak AI zmienia zarobki i role programistów
Programiści, którzy potrafią współpracować z AI, notują rekordowe wzrosty wynagrodzeń i zyskują bezpieczeństwo zatrudnienia.
02.03.2026