UODO: komitet wyborczy Karola Nawrockiego z karą 35,5 tys. zł za naruszenie RODO

Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył na komitet wyborczy Karola Nawrockiego administracyjną karę pieniężną w wysokości około 35,5 tys. zł. Chodzi o ujawnienie danych osobowych m.in. Jerzego Ż., zawartych w dokumentach dotyczących sprzedaży mieszkania w Gdańsku.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że do ujawnienia danych doszło na konferencji prasowej posłów PiS w toku ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

W jej trakcie pojawiły się odpowiedzi na zarzuty, że ówczesny kandydat na prezydenta (obecnie prezydent) w sposób „wzbudzający wątpliwości” nabył mieszkanie od Jerzego Ż. Dokumenty dotyczące tej transakcji – wśród nich umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, pełnomocnictwa oraz testament – przedstawił na konferencji prasowej, która odbyła się 6 maja 2025 r. w siedzibie PiS, poseł Przemysław Czarnek.

Dokumenty te – jak czytamy w komunikacie – zawierały m.in. dane osobowe, w tym imiona i nazwiska stron umowy; imiona rodziców, numery ewidencyjne PESEL, numery i serie dowodów osobistych, adresy zamieszkania, informacje o sytuacji rodzinnej oraz o sposobie rozporządzenia majątkiem.

„Były wśród nich dane osobowe kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale także dwóch osób, które funkcji publicznych nie pełniły (właściciela mieszkania i małżonki kandydata). Pierwsza z nich z pewnością nie wyraziła zgody na udostępnienie danych, których jej dotyczyły” – czytamy.

Poseł Czarnek przekonuje, że nie miał zamiaru ujawniać danych

W związku z zaistniałą sytuacją prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do Czarnka o wyjaśnienie. Pełnomocnik posła wskazał, że polityk nie miał zamiaru „ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych widniejących na dokumentach”. Sam Czarnek stwierdził, że dokumenty „otrzymał od organizatorów konferencji kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, którzy go «poinstruowali, żeby przedstawić na konferencji prasowej rzeczywiste okoliczności zdarzeń objętych oszczerstwami w kampanii wyborczej»”.

„W związku z wyjaśnieniami posła Przemysława Czarnka prezes UODO zwrócił się o wyjaśnienia do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP. Ten potwierdził wyjaśnienia posła, ale nie zgodził się z twierdzeniem, że w trakcie konferencji doszło do ujawnienia danych osobowych osób niepublicznych” – poinformował UODO.

Komitet Nawrockiego: dane osobowe właściciela „były już uprzednio znane"

Komitet argumentował, że dane osobowe właściciela mieszkania „były już uprzednio znane, krążyły w sieci w materiałach osiągających ogromne zasięgi i były dostępne przeciętnemu użytkownikowi internetu”. Wskazał też, że zagadnienia z konferencji dotyczyły „dyskusji o kawalerce” zakupionej przez Nawrockiego. Związane z tym okoliczności znajdowały się według komitetu w obszarze „szczególnego zainteresowania opinii publicznej”, dlatego jego zdaniem ujawnienie tych danych było elementem prowadzonej w mediach debaty i polemiki wyborczej oraz miało stanowić „przeciwwagę dla formułowanych wobec kandydata na prezydenta negatywnych opinii mogących mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów”.

Natomiast zdaniem Wróblewskiego w sieci znaleźć można było imię i nazwisko Jerzego Ż., jednak nie jego pozostałe dane osobowe.

UODO: żadna z przesłanek wskazanych w RODO nie legalizowała udostępnienia

„Publiczna dostępność części danych osobowych nie stanowi argumentu decydującego o legalności przetwarzania danych ujawnionych na konferencji prasowej. Nie ma żadnego dowodu, by właściciel mieszkania sam wcześniej je publikował czy też na taką publikację wyraził zgodę. Tymczasem w momencie ich ujawnienia na konferencji utracił nad nimi kontrolę” – podkreśla UODO.

W ocenie UODO żadna z przesłanek wskazanych w RODO nie legalizowała udostępnienia na konferencji prasowej danych osobowych właściciela mieszkania lub małżonki Nawrockiego.

„Komitet wyborczy nie wykazał w toku postępowania legitymowania się taką podstawą w stosunku do żadnej z tych osób, mimo ciążącego na administratorze takiego obowiązku wynikającego z zasady rozliczalności zawartej w RODO” – czytamy.

Prezes UODO nałożył więc na komitet karę finansową w wysokości 35582 zł. W jego ocenie sankcja ta stanowi „możliwie adekwatną, a nade wszystko sprawiedliwą reakcję na stwierdzone naruszenia przepisów RODO”.

„Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w ustalonej kwocie jest konieczne i uzasadnione charakterem, wagą, jak i pozostałymi okolicznościami sprawy. Zastosowanie innego środka naprawczego, w szczególności zaś poprzestanie na upomnieniu – w sytuacji uprzedniego jego zastosowania w związku z innym przypisanym Komitetowi Wyborczemu na Prezydenta RP naruszeniem przepisów RODO – nie byłoby proporcjonalne do stwierdzonych nieprawidłowości” – czytamy.

Karol Nawrocki, jego żona oraz pana Jerzy to główni bohaterowie afery wokół przejęcia przez Nawrockich komunalnego mieszkania w Gdańsku.

Czytaj także: Prokuratura przedłużyła postępowania w sprawach prezydenta Nawrockiego

Źródło: PAP