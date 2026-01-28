UOKiK bada możliwą zmowę cenową na rynku RTV i AGD. Przeszukania w czterech firmach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie po tym, jak otrzymał sygnały o możliwej zmowie cenowej. Chodzi o produkty na rynku IT, RTV i AGD. Wraz z policją przeprowadził przeszukania w siedzibach Beko, AB, Action i GT Group Tomaszek.

– Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek. Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań – wskazuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Z ustaleń urzędu wynika, że „zmowa mogła obejmować przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu”, czyli producentów i importerów, dystrybutorów hurtowych oraz sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe. Produkty objętę zmową należą do branż IT, RTV i AGD. To m.in. komputery, laptopy, telewizory, pralki, lodówki, kuchenki, odkurzacze czy suszarki do włosów.

UOKiK wraz z policją przeprowadził już – za zgodą sądu – przeszukania w siedzibie producenta Beko oraz trzech największych dystrybutorów hurtowych sprzętu RTV, AGD i IT w Polsce. To AB, Action oraz GT Group Tomaszek.

Na razie postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie jest prowadzone przeciwko żadnej z firm. Może to się zmienić, jeśli zebrane materiały potwierdzą podejrzenia urzędników.

„Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara do 2 mln zł” – ostrzega UOKiK.

Sankcje można jednak obniżyć, a czasem nawet uniknąć ich dzięki programowi łagodzenia kar. Zakłada on współpracę z prezesem UOKiK w charakterze „świadka koronnego” poprzez dostarczenie dowodów lub informacji dotyczących zmowy.

Źródło: PAP, XYZ