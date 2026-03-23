Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
23.03.2026 09:09

UOKiK bierze się za firmy z rynku OZE. Urząd nałożył kary w wysokości ponad 7 milionów złotych

Ponad 7 milionów złotych kar nałożonych na dwie firmy z rynku OZE oraz 400 tys. złotych kar dla menedżerów tych spółek. Oto efekty śledztwa UOKiK.

– Instalacje OZE wymagają od konsumentów wyłożenia dziesiątek tysięcy złotych, a od przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności – zarówno za jakość produktu, jak i za uczciwy sposób sprzedaży oraz przejrzyste warunki umowy. Niedopuszczalne jest sprzedawanie fotowoltaiki strachem i presją oraz pisanie umów tak, by ryzyko i koszty zawsze zostawały po stronie konsumenta – tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według urzędu Polska Energia Grupa Kapitałowa używała reklam, które wyglądały jak pisma z urzędu. Do skrzynek pocztowych trafiały koperty z czerwonym nadrukiem „Zawiadomienie dla mieszkańców gminy”, a w ich środku były druki stylizowane na oficjalne listy. To celowy zabieg marketingowy, który miał zwiększyć presję na konsumenta – pisze UOKiK.

Do tego w listach tych ostrzegano przed podwyżkami cen prądu o 300–400 proc., podczas gdy realny wzrost cen w latach 2022–2024 wyniósł 33 proc. To miało wystraszyć odbiorców pism i skłonić ich do montażu fotowoltaiki.

Z kolei we wzorcach umów Energii dla Pokoleń pojawiały się klauzule, które mogły utrudnić klientom walkę o swoje prawa. Zawierały choćby nieprecyzyjne pojęcia, jak „niekorzystne warunki atmosferyczne”, które sprawiały, że klienci nie mieli narzędzi, by wyegzekwować terminowe wywiązanie się z kontraktu. Firma pisała też, że nie gwarantuje poziomu produkcji ani oszczędności.

UOKiK sprawdza także firmę Nasz Prąd

Pod lupą UOKiK znalazła się także spółka Nasz Prąd. Tu postępowanie w sprawie uznania umów za niedozwolone trwa. Urząd sprawdza m.in. klauzulę, w której wpisano, że jeśli nieruchomość nie jest gotowa do rozpoczęcia prac, a sytuacja potrwa dłużej niż dwie godziny, spółka może obciążyć klienta dodatkowym kosztem dojazdu w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Firma nie precyzuje jednak, co oznacza „przygotowanie nieruchomości”.

Energia dla Pokoleń ma zapłacić karę w wysokości 6,1 mln zł. Do tego troje menedżerów ma zapłacić łącznie 287 tys. zł. Z kolei na Polską Energię Grupę Kapitałową UOKiK nałożył karę w wysokości 904 tys. zł, a dwie menedżerki zapłacą po 50 tys. zł. Kary są jednak nieprawomocne, a obie spółki odwołały się do sądu.

To nie pierwsze kary na spółki z rynku OZE. Wcześniej UOKiK ukarał Sunday Polska oraz zakwestionował niedozwolone klauzule Polskiej Energii Grupy Kapitałowej i Am Eco Energy.

UOKiK bierze się za firmy, zajmujące się OZE. Fot. PAP/Rafał Guz
