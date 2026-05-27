Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 09:12

UOKiK: H&M i Peek & Cloppenburg niewłaściwie informowały o obniżkach cen

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sklepom online H&M oraz Peek & Cloppenburg dotyczące braku informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowego jej wskazania. Taki obowiązek na sprzedawcach nakłada unijna dyrektywa Omnibus.

Jak wskazano w komunikacie UOKiK, w przypadku internetowego sklepu H&M zauważono, że poszczególne produkty miały inną cenę (niższą) dla klubowiczów, a inną dla pozostałych użytkowników. Oznaczało to, że aby skorzystać z promocji, należało zarejestrować się przez podanie adresu e-mail.

„Zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca informuje o obniżce, to na każdym etapie prezentowania oferty produktu i jego szczegółowego opisu powinna pojawić się cena aktualna oraz najniższa, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Te same wymogi obowiązują w przypadku ofert udostępnianych w ramach klubów lojalnościowych, gdy informacje o obniżce dotyczą określonych produktów lub ich grup” – podkreślił UOKiK w komunikacie.

Wobec sieci Peek & Cloppenburg urzędnicy dopatrzyli się prezentacji cen w taki sposób, który sugeruje obowiązywanie promocji, choć w rzeczywistości tak nie było. Na karcie produktu na stronie internetowej sklepu można zobaczyć cenę opisaną jako „30-dniowa najlepsza cena: xx zł”, co w opinii UOKiK nie jest dostatecznie jasnym komunikatem odnoszącym się do obowiązku zawartego w dyrektywie Omnibus.

„Zgodnie z przepisami, informacja o cenie musi być podana w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający porównanie cen. Obowiązkiem sklepów informujących o obniżce jest wskazanie najniższej ceny towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed jej wprowadzeniem” – doprecyzowuje urząd.

Zarzuty UOKiK wobec Peek & Cloppenburg odnoszą się do organizowania fałszywych promocji. W ocenie organu sytuacja, w której ceny prezentowane przez sklep jako obniżone są równe lub nawet wyższe od najniższej ceny z ostatnich 30 dni, mogą naruszać prawa konsumentów, którzy nie mają dobrego punktu odniesienia do porównania wartości produktu na promocji. Za niewłaściwe informowanie o obniżkach przedsiębiorcom grożą kary do 10 proc. obrotu.

Kary UOKiK tylko na papierze? Tylko część przedsiębiorców zapłaciło grzywny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
UOKiK postawił zarzuty sklepom online H&M oraz Peek & Cloppenburg. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Dwie stocznie będą budowały Ratownika
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. We wtorek upubliczniono, że nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie.
Kategorie artykułu: Biznes
Emisja, o której wielu akcjonariuszy nie wie. Orlen na drodze do pełnego przejęcia Energi
Trwa procedura emisji akcji Energi z grupy Orlen. Mniejszościowi akcjonariusze mają żal do spółki, że nie zaplanowała szerokiej akcji informacyjnej. Sami więc próbują dotrzeć m.in. do emerytowanych…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wypalony jak polski startupowiec. „Wszystko zaczyna się od złych umów”
Nie każdy startup upada przez rynek. Czasem problemy zaczynają się już przy rozmowach z inwestorem i źle skonstruowanej umowie.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Kulczyk wchodzi w startup byłych ludzi Revoluta. Miliony euro na podbój globalnego rynku IT
Sebastian Kulczyk stawia na Tequipy, polski startup założony przez byłych menedżerów Revoluta. Fundusz Manta Ray wraz ze Smedvig Ventures i Unfold VC przekazali 3 mln euro na rozwój platformy, która…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Setki miliardów inwestycji w sztuczną inteligencję. Czy to już bańka?
Magnificent 7 wydały w pierwszym kwartale 2026 r. 135 mld dolarów na infrastrukturę AI. Cztery największe spółki planują przeznaczyć na ten cel łącznie 650 mld dolarów tylko w tym roku. Skala…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Prezes ma wszystkie dostępy, pracownicy klikają w linki. Firmy proszą się o cyberatak, ale jak się nie dać?
Ludzie, technologia czy może brak roztropności zarządu? To właśnie brak świadomości i determinacji władz jest największym problemem polskich firm w obszarze cyberbezpieczeństwa – wynika z debaty…
27.05.2026