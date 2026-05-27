UOKiK: H&M i Peek & Cloppenburg niewłaściwie informowały o obniżkach cen

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sklepom online H&M oraz Peek & Cloppenburg dotyczące braku informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowego jej wskazania. Taki obowiązek na sprzedawcach nakłada unijna dyrektywa Omnibus.

Jak wskazano w komunikacie UOKiK, w przypadku internetowego sklepu H&M zauważono, że poszczególne produkty miały inną cenę (niższą) dla klubowiczów, a inną dla pozostałych użytkowników. Oznaczało to, że aby skorzystać z promocji, należało zarejestrować się przez podanie adresu e-mail.

„Zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca informuje o obniżce, to na każdym etapie prezentowania oferty produktu i jego szczegółowego opisu powinna pojawić się cena aktualna oraz najniższa, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Te same wymogi obowiązują w przypadku ofert udostępnianych w ramach klubów lojalnościowych, gdy informacje o obniżce dotyczą określonych produktów lub ich grup” – podkreślił UOKiK w komunikacie.

Wobec sieci Peek & Cloppenburg urzędnicy dopatrzyli się prezentacji cen w taki sposób, który sugeruje obowiązywanie promocji, choć w rzeczywistości tak nie było. Na karcie produktu na stronie internetowej sklepu można zobaczyć cenę opisaną jako „30-dniowa najlepsza cena: xx zł”, co w opinii UOKiK nie jest dostatecznie jasnym komunikatem odnoszącym się do obowiązku zawartego w dyrektywie Omnibus.

„Zgodnie z przepisami, informacja o cenie musi być podana w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający porównanie cen. Obowiązkiem sklepów informujących o obniżce jest wskazanie najniższej ceny towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed jej wprowadzeniem” – doprecyzowuje urząd.

Zarzuty UOKiK wobec Peek & Cloppenburg odnoszą się do organizowania fałszywych promocji. W ocenie organu sytuacja, w której ceny prezentowane przez sklep jako obniżone są równe lub nawet wyższe od najniższej ceny z ostatnich 30 dni, mogą naruszać prawa konsumentów, którzy nie mają dobrego punktu odniesienia do porównania wartości produktu na promocji. Za niewłaściwe informowanie o obniżkach przedsiębiorcom grożą kary do 10 proc. obrotu.