Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 08:42

UOKiK przeszukał biura Lidla. Wszczął postępowanie wyjaśniające ws. zmowy na rynku pracy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i czterech firm przewozowych współpracujących z tą siecią handlową – poinformował urząd w komunikacie prasowym. Jednocześnie UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zmowy na rynku pracy.

Jak wskazano w komunikacie, urzędnicy podejrzewają, że Lidl wraz z współpracującymi firmami mieli dojść do porozumienia, polegającego na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne sieci nie będą konkurowali ze sobą o pracowników. „W praktyce mogło oznaczać to, że nie zatrudniali kierowców z firm uczestniczących w podejrzewanej zmowie” – wyjaśnia UOKiK.

„Tych ustaleń mogli dokonywać bezpośrednio między sobą lub za pośrednictwem Lidla. Dodatkowo sieć handlowa mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom, zatrudnionym wcześniej u danego przewoźnika, wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych” – można przeczytać w komunikacie.

Podejrzewane porozumienie może dotyczyć również zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych podmiotów realizujących zlecenia przewozów dla Lidla.

Urząd antymonopolowy podkreślił, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Zapowiedział, że jeśli materiał zebrany w trakcie postępowania potwierdzi podejrzenia, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi kara do 2 mln zł.

„Zmowy na rynku pracy są nie tylko naganne etycznie - są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, np. podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń. Podczas przeszukań w siedzibach Lidla i firm przewozowych zebraliśmy materiał dowodowy, który obecnie analizujemy – poinformował, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przeszukania prowadzono w biurach Lidla oraz następujących przewoźników: Omega Pilzno w Pilźnie, spółek z grupy Van Group (Van Cargo, Kurier w Łukowie, Podlasie w Łukowie), Firma Transportowo-Spedycyjna Zbigniew Ratajczak w Bogucinie oraz Dar-Pol Dariusz Kulesza w Ochudnie.

Przeczytaj również: Kary UOKiK tylko na papierze? Od 2021 roku ponad 3,6 mld zł miały zasilić budżet. Przedsiębiorcy wpłacili tylko część tej kwoty

Urząd przypomina, że dotkliwych kar za udział w zmowie można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy nawet uniknięcia sankcji pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze „świadka koronnego” z prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Źródło: PAP, XYZ

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny
UOKiK wszczął postepowanie wyjaśniające ws. możliwej zmowy na rynku pracy pomiędzy Lidlem a firmami transportowymi. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów
Od miesięcy trwają spory w Prawie i Sprawiedliwości. Ewentualne rozłamy byłyby jednak ryzykowne zarówno dla samej partii, jak i ewentualnych rozłamowców.
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kryzys w Polskiej Agencji Kosmicznej. Pracownicy składają skargi, branża mówi o problemach
Do ministra finansów i gospodarki trafiła skarga obecnych i byłych pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy wskazują na problemy organizacyjne, napięcia kadrowe i ograniczenie części działań…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Po co nam ludzie, skoro mamy sztuczną inteligencję? Janina Bąk o samotności, pracy i granicach AI
Każdy może mieć chatbota, który jest zawsze dostępny, cierpliwy i gotowy do reakcji. Mimo to stajemy się coraz bardziej samotni. I wypaleni – przekonuje Janina Bąk, twórczyni Janina Daily.
25.05.2026