UOKiK przyjrzał się wypłacie odszkodowań po powodzi. Odsetek odmów niewielki

W większości przypadków likwidacja szkód zgłoszonych przez osoby dotknięte powodzią w 2024 r. przebiegła sprawnie i po myśli klientów. Odsetek odmów wypłaty odszkodowania był niewielki – wynika z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie organ ma pewne zalecenia zarówno dla branży, jak i samych ubezpieczonych.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy powodziowej. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Jak przypomina UOKiK, powódź we wrześniu i październiku 2024 r. wyrządziła szkody, które dotknęły ponad 230 tys. osób. – Ogrom strat, jakie spowodowała powódź, oznaczał jednocześnie dużą liczbę wniosków o odszkodowania kierowanych do towarzystw ubezpieczeniowych. Dlatego konieczne było bardzo dokładne sprawdzenie, czy przedsiębiorcy uczciwie i rzetelnie rozpatrywali sprawy poszkodowanych konsumentów – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Z ustaleń urzędników wynika, że w zdecydowanej większości firmy ubezpieczeniowe uznały wnioski swoich klientów i wypłaciły odszkodowania. Odsetek odmów wyniósł od 1 do 4 proc., w zależności od przedsiębiorstwa. Głównymi powodami odrzucenia zgłoszeń były zapisy wynikające z ogólnych warunków umowy lub brak ochrony ubezpieczeniowej z powodu okresu karencji.

UOKiK podkreślił również niską liczbę reklamacji, która objęła 3,5 proc. analizowanych przypadków. – Zakłady ubezpieczeń rzetelnie podeszły do likwidacji szkód po powodzi. Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy – powiedział Tomasz Chróstny.

Jak wskazano, konsumenci nie zawsze byli świadomi zakresu ubezpieczenia. – Dlatego zwracamy uwagę na konieczność dokładniejszego badania ich potrzeb. Lepsze dopasowanie ofert ubezpieczycieli do potrzeb konsumentów pozwoli skuteczniej ich chronić – podkreślił prezes UOKiK. Pomóc w tym mogą m.in. formularze APK, analizujące potrzeby i wymagania klienta.

Urząd ma także rady dla samych konsumentów. W komunikacie podkreślono, że klienci powinni pamiętać, że wartość ubezpieczonej nieruchomości podlega zmianie, dlatego ważna jest regularna aktualizacja sumy ubezpieczenia. Jest to szczególnie istotne ponieważ ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost wartości mieszkań i domów w Polsce.