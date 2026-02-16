Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wobec spółki HBO Europe w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zarzuty dotyczą m.in. jednostronnych zmian listy urządzeń kompatybilnych z serwisem HBO oraz sposobu informowania o wymaganiach technicznych usługi.

Urząd bada, czy konsumenci byli rzetelnie informowani o ryzyku utraty dostępu do serwisu w trakcie trwania subskrypcji – podał UOKiK.

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów grozi kara do 10 proc. obrotu za każde naruszenie oraz konieczność usunięcia skutków naruszenia, w tym zwrot klientom niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat.

HBO przestaje obsługiwać niektóre urządzenia, ale subskrypcji nie przerywa

„Zarzuty prezesa UOKiK wobec HBO Europe dotyczą praktyk utrudniających konsumentom korzystanie z serwisu. W szczególności chodzi o ograniczenie działania platformy na dotychczasowych urządzeniach użytkowników, brak informacji w potwierdzeniu zawarcia umowy o tym, które urządzenia były wówczas z nią kompatybilne, nieprecyzyjne określanie jej wymagań technicznych oraz brak gwarancji działania na urządzeniach, które były z nią kompatybilne w momencie zawarcia umowy, przez cały okres trwania subskrypcji" – podał UOKiK.

Jak wskazuje urząd, problem z perspektywy klienta pojawia się, gdy zawiera umowę z HBO Europe na streaming platformy HBO Max i zaczyna odtwarzać ją na pewnym urządzeniu, ale po pewnym czasie spółka usuwa dany model z listy obsługiwanych urządzeń. Usługa w takiej sytuacji przestaje działać, choć subskrypcja nadal trwa – podaje UOKiK.

„Problem jest szczególnie dotkliwy w przypadku zakupu dostępu za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego, gdy konsument, mimo że nie może korzystać z usługi na dotychczasowym sprzęcie, nadal musi opłacać abonament" – zwraca uwagę urząd.

– Jednostronne ograniczanie listy urządzeń kompatybilnych z serwisem sprawia, że użytkownicy HBO stawiani są w sytuacji: „chcesz oglądać, kup nowe urządzenie”. Tymczasem urządzenia takie jak np. telewizory kupujemy z myślą, żeby korzystać z nich przez lata. Bez jasnego i precyzyjnego określenia zasad oraz granic tych zmian, konsumenci nie mają możliwości przewidzenia ani zweryfikowania ryzyka utraty dostępu do usługi w momencie zawierania umowy – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK sprawdza, jak HBO przekazywało informacje o wymaganiach technicznych

Urząd analizuje ponadto postanowienia warunków korzystania, zgodnie z którymi spółka HBO Europe nie zapewnia przez cały okres obowiązywania subskrypcji utrzymania kompatybilności serwisu z urządzeniami multimedialnymi, które były zgodne z usługą w momencie zawarcia umowy. Zdaniem prezesa UOKiK, takie zapisy mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji ekonomicznych, w tym utraty wartości opłaconej subskrypcji lub konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

UOKiK bada również sposób przekazywania informacji o wymaganiach technicznych serwisu, w tym o jego kompatybilności z urządzeniami użytkowników. „Przez znaczną część badanego okresu informacje te były udostępniane wyłącznie w regulaminach lub na stronie internetowej serwisu, a nie na trwałym nośniku, np. w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy. Taki sposób przekazywania informacji mógł uniemożliwiać konsumentom późniejsze ustalenie, jakie warunki techniczne obowiązywały w chwili zakupu usługi" – podaje rząd.

Zastrzeżenia UOKiK budzi także przekazywanie informacji o wymaganiach technicznych i obsługiwanych urządzeniach w sposób ogólnikowy (np. poprzez odwołania do „najnowszego systemu operacyjnego lub jego dwóch poprzednich wersji” lub „modeli z aktualnego roku oraz dwóch poprzednich lat”. Zdaniem urzędu, taki sposób informowania może utrudniać konsumentom dokonanie świadomej decyzji zakupowej i przerzucać na nich ciężar samodzielnej oceny kompatybilności sprzętu.

Inne serwisy streaming owe też są pod lupą urzędu

To kolejne działania podjęte przez UOKiK wobec spółki świadczącej usługi subskrypcyjne. W 2025 r. urząd postawił zarzuty niezgodnego z prawem podnoszenia opłat spółce Netflix. Wcześniej, w 2023 r. w wyniku interwencji podjętej przez urząd, swoje praktyki oraz warunki umowne zmienił Amazon w ramach usługi Amazon Prime i Amazon Prime Video.

Obecnie w postępowaniach wyjaśniających prezes urzędu weryfikuje regulaminy i praktyki stosowane przez Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), Microsoft (z GamePass), Sony (z PlayStation Plus) i Adobe. Niektóre z badanych podmiotów już zadeklarowały ich zmianę – podał UOKiK.