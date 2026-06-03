03.06.2026 21:01
UOKiK wydał Atalowi zgodę na koncentrację
Prezes UOKiK wydał Atalowi zgodę na koncentrację, która polega na przejęciu kontroli nad spółkami z Grupy Budner oraz ich nieruchomościami.
Wartość transakcji to 133,5 mln zł. Za taką kwotę Atal kupi udziały w spółkach z Grupy Budner oraz jej nieruchomości. Umowa przewiduje jednak mechanizm korekt ceny.
Wyrażenie zgody Prezesa UOKiK było jednym z warunków zawieszających zawartych w umowie przedwstępnej.
Dzięki umowie, podpisanej w kwietniu, Atal ma móc zrealizować nowe projekty w Trójmieście na ok. 70 tys. m kw. powierzchni użytkowej mieszkań.
Źródło: PAP