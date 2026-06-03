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NEWSROOM XYZ
03.06.2026 21:01

UOKiK wydał Atalowi zgodę na koncentrację

Prezes UOKiK wydał Atalowi zgodę na koncentrację, która polega na przejęciu kontroli nad spółkami z Grupy Budner oraz ich nieruchomościami.

Wartość transakcji to 133,5 mln zł. Za taką kwotę Atal kupi udziały w spółkach z Grupy Budner oraz jej nieruchomości. Umowa przewiduje jednak mechanizm korekt ceny.

Wyrażenie zgody Prezesa UOKiK było jednym z warunków zawieszających zawartych w umowie przedwstępnej.

Dzięki umowie, podpisanej w kwietniu, Atal ma móc zrealizować nowe projekty w Trójmieście na ok. 70 tys. m kw. powierzchni użytkowej mieszkań.

Źródło: PAP

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Atal kupi udziały w spółkach z Grupy Budner oraz jej nieruchomości.
Fot. Atal, zdjęcie poglądowe
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