Prezes UOKiK wydał Atalowi zgodę na koncentrację, która polega na przejęciu kontroli nad spółkami z Grupy Budner oraz ich nieruchomościami.

Wartość transakcji to 133,5 mln zł. Za taką kwotę Atal kupi udziały w spółkach z Grupy Budner oraz jej nieruchomości. Umowa przewiduje jednak mechanizm korekt ceny.

Wyrażenie zgody Prezesa UOKiK było jednym z warunków zawieszających zawartych w umowie przedwstępnej.

Dzięki umowie, podpisanej w kwietniu, Atal ma móc zrealizować nowe projekty w Trójmieście na ok. 70 tys. m kw. powierzchni użytkowej mieszkań.

Źródło: PAP