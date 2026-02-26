Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 10:49

UOKiK zlecił przeszukanie biur Allegro w sprawie możliwego naruszenia konkurencji

Prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie – podał Urząd w komunikacie. Działania prowadzone były w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego naruszenia reguł konkurencji przez spółkę.

Chodzi o możliwe promowanie własnych usług logistycznych przez Allegro kosztem kontrahentów, ale też użytkowników. UOKiK bada sytuację, w której kupujący spotkał się z automatycznym wskazaniem dostawy realizowanej przez Allegro, mimo że wcześniej regularnie korzystał z usług innych firm i to ich oferta była do tej pory sugerowana przy finalizacji transakcji.

Jak podkreślono w komunikacie, „przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom”. A takie podejrzenia względem Allegro ma UOKiK.

„Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak podano, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na pytania redakcji XYZ rzecznik prasowy Allegro Marcin Gruszka potwierdził, że przedstawiciele UOKiK przeprowadzili czynności w biurach spółki. – Tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd – dodał.

– Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji. Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę – wskazał przedstawiciel spółki.

Źródło: XYZ/PAP

Logo platformy sprzedażowej Allegro wykonane z drewna, na tle brązowo-zielonego tła
Allegro przedłużyło współpracę z DHL do 2029 roku; (fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
