Ursula von der Leyen zapowiada duże unijne inwestycje na Grenlandii

Szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen w środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim (PE) zapowiedziała „potężny europejski impuls inwestycyjny” na Grenlandii i pogłębienie współpracy obronnej dotyczącej wyspy.

Von der Leyen zapowiedziała, że europejscy liderzy w tym tygodniu będą rozmawiać o wspólnej odpowiedzi na zapowiedź prezydenta USA Donald Trumpa dotyczącego nałożenia ceł Danię, Finlandię, Francję, Holandię, Niemcy, Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię. Państwa te wysłały niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię w celu udziału w ćwiczeniach wojskowych.

– Jesteśmy na rozdrożu. Europa preferuje dialog i rozwiązania, ale jesteśmy w pełni przygotowani do działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, z jednością, pilnością i determinacją – powiedziała przewodnicząca KE.

– Grenlandia nie jest tylko terytorium położonym w kluczowym regionie na mapie świata, ziemią bogatą w surowce krytyczne czy strategicznym punktem na powstających globalnych szlakach morskich. Przede wszystkim jest domem wolnego i suwerennego narodu – wskazała także von der Leyen.

Przewodnicząca KE przedstawiła też elementy europejskiej strategii wobec Arktyki. Jak wyjaśniła, pierwszym filarem będzie „potężny europejski impuls inwestycyjny w Grenlandii, który ma wesprzeć gospodarkę i infrastrukturę wyspy".

– W kolejnym europejskim budżecie zaproponowaliśmy już podwojenie naszego wsparcia finansowego. Ale musimy zrobić więcej i musimy zrobić to szybciej – zapowiedziała.

Drugim filarem ma być pogłębienie współpracy obronnej.

– Powinniśmy wykorzystać wzrost wydatków obronnych na sprzęt przystosowany do warunków arktycznych – powiedziała, wskazując na potrzebę wzmacniania współpracy z USA oraz partnerami takimi jak Wielka Brytania, Kanada, Norwegia i Islandia.

Przewodnicząca Komisji wskazała także, że UE i USA są zgodne co do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w Arktyce.

– Zgadzamy się z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi co do potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa regionu arktycznego. Nie tylko jesteśmy w tej sprawie zgodni, ale też pracujemy razem, w szczególności w ramach NATO (...). Jesteśmy zgodni, pracujemy razem i mamy tę samą ocenę strategiczną bezpieczeństwa Arktyki. I właśnie dlatego proponowane przez USA dodatkowe cła są po prostu błędem – powiedziała von der Leyen.

Jak dodała, „wpadnięcie w niebezpieczną spiralę między sojusznikami tylko ośmieliłoby tych przeciwników, których obie strony chcą trzymać z dala od naszego strategicznego krajobrazu”.

Źródło: PAP