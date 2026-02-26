Urugwaj i Argentyna ratyfikują umowę handlową UE–Mercosur. Coraz bliżej tymczasowego wdrożenia

Urugwaj jako pierwszy kraj Mercosuru ratyfikował umowę handlową z Unią Europejską, a tego samego dnia zrobiła to również Argentyna. Decyzje parlamentów w Montevideo i Buenos Aires otwierają drogę do tymczasowego wdrożenia porozumienia UE–Mercosur.

W czwartek urugwajska Izba Reprezentantów przyjęła umowę znaczną większością głosów. Dzień wcześniej porozumienie jednomyślnie zatwierdził Senat Urugwaju, o czym poinformował dziennik El Pais. Tym samym Urugwaj stał się pierwszym państwem południowoamerykańskiego bloku Mercosur, które zakończyło proces ratyfikacji.

Tego samego dnia argentyński Kongres również ratyfikował umowę. W Senacie za porozumieniem zagłosowało 69 senatorów, a trzech było przeciw, po tym jak w połowie lutego dokument przyjęła już Izba Deputowanych. Rząd w Buenos Aires uznał umowę za „kamień milowy w polityce integracji międzynarodowej” Argentyny.

Według prognoz przywoływanych przez argentyński rząd, porozumienie ma doprowadzić do wzrostu argentyńskiego eksportu do UE o 122 proc. w ciągu 10 lat. Władze Argentyny zabiegały o to, by kraj jako pierwszy w Mercosurze ratyfikował umowę, jednak wyprzedził je Urugwaj.

Do szybkiej ratyfikacji dążą także Brazylia i Paragwaj. W Brazylii niższa izba Kongresu zatwierdziła umowę przy tylko jednym głosie sprzeciwu, a decyzja Senatu jest spodziewana w najbliższym czasie. Paragwaj również zapowiada szybkie procedowanie dokumentu.

Zatwierdzenie umowy przez Parlament Europejski może potrwać znacznie dłużej. Przewodnicząca Ursula von der Leyen sygnalizowała jednak możliwość tymczasowego wdrożenia porozumienia, gdy tylko ratyfikuje je przynajmniej jedno państwo Mercosuru.

Umowa handlowa UE–Mercosur, podpisana 17 stycznia, wprowadza preferencje celne dla eksporterów m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju, a jednocześnie otwiera rynki tych krajów na europejski przemysł. Na początku stycznia większość państw UE zgodziła się na podpisanie porozumienia, jednak sprzeciwiły się mu Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

