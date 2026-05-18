Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 19:18

USA i Iran bliżej porozumienia. Waszyngton ma zdjąć sankcje na ropę i zezwolić na cywilny program atomowy

USA i Iran są coraz bliżej porozumienia pokojowego i otworzenia cieśniny Ormuz. Waszyngton zgodził się znieść sankcje na eksport ropy naftowej. Do tego ma zezwolić na kontynuację ograniczonego cywilnego programu atomowego pod nadzorem MAEA.

Iran przekazał w poniedziałek odpowiedź na najnowszą amerykańską propozycję. Obie strony przekazują bowiem sobie nowe stanowiska za pomocą negocjatorów z Pakistanu. Zdaniem urzędników z Teheranu, którzy rozmawiali z Reutersem, USA wykazały się „pewną elastycznością”. Zgodziły się bowiem, by Iran kontynuował swój program jądrowy.

Kwestią sporną są zapasy wzbogaconego uranu

Kwestią sporną jest sprawa wzbogaconego uranu. Iran ma bowiem 440 kg tego materiału radioaktywnego, wzbogaconego do poziomów wyższych niż wymagane w cywilnym użytkowaniu. USA nie tylko chcą go przejąć, ale skłonić też Teheran do zamknięcia wszystkich – poza jednym – ośrodków nuklearnych. Na to na razie Iran się nie zgadza.

Amerykanie, jak dodaje agencja Tasnim, zgodzili się też na zawieszenie sankcji na irański sektor naftowy. Teheran chce też odmrożenia wszystkich swoich zamrożonych aktywów. Waszyngton zgadza się jednak jedynie na zwolnienie 25 proc. tych środków.

Wojna trwa od 28 lutego, w kwietniu zawarto jednak zawieszenie broni

Wojna w Zatoce Perskiej trwa od 28 lutego. Iran – po amerykańskich i izraelskich atakach – zablokował cieśninę Ormuz, która jest jedynym morskim szlakiem transportowym z Zatoki Perskiej. To wywołało kryzys paliwowy na świecie. Z kolei Amerykanie blokują statki płynące do i z irańskich portów.

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, które ma posłużyć negocjacjom pokojowym. Do tej pory jednak obie strony odrzucały swoje propozycje i rozmowy utknęły. Podczas wizyty w Chinach Donald Trump dostał jednak zapewnienie od Xi Jinpinga, że Państwo Środka pomoże wynegocjować rozwiązanie konfliktu. Po powrocie do Waszyngtonu prezydent USA po raz kolejny zagroził jednak całkowitym zniszczeniem Iranu.

Donald Trump grozi Iranowi. „Albo zawrą pokój, albo nic z nich nie zostanie”
Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz
Czy Iran i USA wreszcie zawrą pokój, który doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormuz? Fot. Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Prof. Góralczyk: Nowa Jałta na horyzoncie? Trump „usmażony" w Pekinie, a Chiny czekają na wizytę Putina
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump po dziewięciu latach udał się do Chin z oficjalną wizytą państwową. Tym razem wyłamywała się ona ze sztywnych reguł protokołu dyplomatycznego.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy sen Indii grozi blackoutem. Jak sztuczna inteligencja drenuje sieć
Indie chcą być jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najludniejszym kraju świata na potęgę powstają centra danych. Ich dynamiczny rozwój dramatycznie obciąża jednak krajową sieć…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Gucci, Louis Vuitton i Hermès na wyprzedaży. Luksus w kryzysie
Producenci dóbr luksusowych przeżywają trudne chwile. Ten rok miał być dla nich czasem odbudowy. Ostatecznie stał się czasem załamania. Mimo delikatnego odbicia notowania są na wyjątkowo niskim…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Polskie muzea. Które z nich odwiedzamy najchętniej
Co czwarte muzeum w Polsce znajduje się w województwie mazowieckim lub małopolskim. Muzea odwiedzamy coraz częściej, ale liczba gości w „Noc Muzeów” akurat spada.
16.05.2026