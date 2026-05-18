USA i Iran bliżej porozumienia. Waszyngton ma zdjąć sankcje na ropę i zezwolić na cywilny program atomowy

USA i Iran są coraz bliżej porozumienia pokojowego i otworzenia cieśniny Ormuz. Waszyngton zgodził się znieść sankcje na eksport ropy naftowej. Do tego ma zezwolić na kontynuację ograniczonego cywilnego programu atomowego pod nadzorem MAEA.

Iran przekazał w poniedziałek odpowiedź na najnowszą amerykańską propozycję. Obie strony przekazują bowiem sobie nowe stanowiska za pomocą negocjatorów z Pakistanu. Zdaniem urzędników z Teheranu, którzy rozmawiali z Reutersem, USA wykazały się „pewną elastycznością”. Zgodziły się bowiem, by Iran kontynuował swój program jądrowy.

Kwestią sporną są zapasy wzbogaconego uranu

Kwestią sporną jest sprawa wzbogaconego uranu. Iran ma bowiem 440 kg tego materiału radioaktywnego, wzbogaconego do poziomów wyższych niż wymagane w cywilnym użytkowaniu. USA nie tylko chcą go przejąć, ale skłonić też Teheran do zamknięcia wszystkich – poza jednym – ośrodków nuklearnych. Na to na razie Iran się nie zgadza.

Amerykanie, jak dodaje agencja Tasnim, zgodzili się też na zawieszenie sankcji na irański sektor naftowy. Teheran chce też odmrożenia wszystkich swoich zamrożonych aktywów. Waszyngton zgadza się jednak jedynie na zwolnienie 25 proc. tych środków.

Wojna trwa od 28 lutego, w kwietniu zawarto jednak zawieszenie broni

Wojna w Zatoce Perskiej trwa od 28 lutego. Iran – po amerykańskich i izraelskich atakach – zablokował cieśninę Ormuz, która jest jedynym morskim szlakiem transportowym z Zatoki Perskiej. To wywołało kryzys paliwowy na świecie. Z kolei Amerykanie blokują statki płynące do i z irańskich portów.

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, które ma posłużyć negocjacjom pokojowym. Do tej pory jednak obie strony odrzucały swoje propozycje i rozmowy utknęły. Podczas wizyty w Chinach Donald Trump dostał jednak zapewnienie od Xi Jinpinga, że Państwo Środka pomoże wynegocjować rozwiązanie konfliktu. Po powrocie do Waszyngtonu prezydent USA po raz kolejny zagroził jednak całkowitym zniszczeniem Iranu.