08.05.2026

USA mają gorszy wizerunek niż Rosja. Pierwszy taki wynik w historii Indeksu Percepcji Demokracji

USA są coraz mniej lubianym państwem na świecie. W ciągu dwóch lat Stany Zjednoczone, jak wynika z Indeksu Percepcji Demokracji, stały się gorzej postrzegane niż Rosja.

Z badania przeprowadzonego w 98 krajach wśród 94 tys. osób na zlecenie fundacji byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena Alliance of Democracies Foundation wynika, że od 2024 r. percepcja USA zmieniła się z +22 na -16. To sprawiło, że - pierwszy raz w historii badania - Stany Zjednoczone są gorzej postrzegane niż Rosja (-11). Najgorszą ocenę USA mają w Europie (-35), a najlepszą w Izraelu (+60).

Dużo lepiej od USA postrzegane są za to Chiny. Kraj ma dodatnią percepcję netto (+7) i jest lepiej oceniany niż USA w każdym regionie świata. W kraju tym jest też największy poziom optymizmu (+31), podczas gdy Europa jest pesymistyczna – Francja ma ten wskaźnik na poziomie -65, a Niemcy -51.

Do tego na pytanie o to, kto jest największym zagrożeniem dla świata, respondenci wskazali na pierwszym miejscu USA, a dopiero na drugim Rosję. Nic więc dziwnego, że tylko Portoryko, Polska, Izrael i Korea Południowa chcą mieć u siebie amerykańskie wojska.

Jak wynika z sondażu, świat jednoznacznie też stoi po stronie Danii i Grenlandii. Tylko dziesięć krajów popiera plany Donalda Trumpa, by wyspa stała się amerykańska. Wśród nich są m.in. Izrael i Dominikana.

Na pierwszym miejscu krajów o najbardziej negatywnym postrzeganiu jest Izrael (-24), potem Korea Północna, Afganistan i Iran.

USA są gorzej postrzegane na świecie niż Rosja. Najgorszy wizerunek ma za to Izrael.
