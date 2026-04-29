29.04.2026 18:15

USA: Pentagon szacuje koszt wojny z Iranem na 25 mld dolarów

Wojna z Iranem, prowadzona w ramach operacji „Epicka Furia”, kosztowała dotąd około 25 mld dolarów – poinformował Pentagon.

Koszty ujawnił Jules Hurst, dyrektor finansowy Pentagonu, podczas wysłuchania w Izbie Reprezentantów. Jak przekazał, 25 mld dolarów to suma dotychczasowych wydatków związanych z operacją „Epicka Furia”, która obejmuje działania militarne USA przeciwko Iranowi.

Według Hursta większość kosztów stanowi zużyta amunicja, ale w kwocie uwzględniono także naprawy i wymianę uszkodzonego sprzętu wojskowego. Urzędnik zapowiedział jednocześnie, że Pentagon zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na dalsze prowadzenie działań.

Szef Pentagonu Pete Hegseth sugerował wcześniej, że dodatkowy pakiet wsparcia może wynieść nawet 200 mld dolarów. Środki te miałyby być przeznaczone m.in. na zwiększenie produkcji kluczowej amunicji, w tym pocisków PAC-3 do systemów Patriot, rakiet SM-3 i SM-6, Tomahawk oraz PrSM. Z analizy think tanku CSIS wynika, że USA zużyły podczas konfliktu 30–50 proc. zapasów tych pocisków.

Hegseth krytykował również wcześniejszą administrację Joe Bidena za przekazanie Ukrainie „setek miliardów dolarów w sprzęcie” bez wystarczającego nadzoru. W tym samym czasie Biały Dom przedstawił projekt budżetu Pentagonu na poziomie 1,5 bln dolarów, czyli o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami na Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, w tym na amerykańskie bazy i infrastrukturę cywilną. Iran doprowadził również do blokady żeglugi przez cieśninę Ormuz, kluczową dla eksportu ropy.

Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który został przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Biały Dom podkreśla, że nie wyznaczono daty jego zakończenia.

Źródło: PAP

Kryzys na Bliskim Wschodzie otwiera szanse w Afryce
