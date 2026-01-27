USA podwyższają cła na import z Korei Południowej. Trump oskarża kraj o zwłokę we wdrażaniu umowy handlowej

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek o podwyższeniu ceł na import towarów z Korei Południowej z 15 do 25 proc. Zarzucił władzom ustawodawczym w Seulu, że nie wywiązały się z umowy handlowej z Amerykanami.

„Nasze umowy handlowe są bardzo ważne dla Ameryki. W przypadku każdej z tych umów działaliśmy szybko, by obniżyć nasze cła zgodnie z uzgodnioną transakcją. Oczywiście oczekujemy, że nasi partnerzy handlowi będą robić to samo” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Stwierdził, że południowokoreańskie władze ustawodawcze nie wywiązują się z umowy z USA.

„Ponieważ koreański ustawodawca nie uchwalił naszej historycznej umowy handlowej, co jest jego prerogatywą, niniejszym podwyższam cła na południowokoreańskie samochody, drewno, produkty farmaceutyczne i wszystkie inne cła wzajemne z 15 proc. do 25 proc.” – ogłosił Trump.

Podczas spotkania prezydentów w Korei Południowej w październiku 2025 r. uzgodniono, że w ramach umowy handlowej Seul zainwestuje w USA 350 mld dolarów (200 mld dolarów w gotówce i 150 mld dolarów w ramach współpracy w sektorze stoczniowym). Porozumienie obejmowało utrzymanie ceł na poziomie 15 proc., w tym na samochody. Zakładało także status najwyższego uprzywilejowania dla farmaceutyków i wyrobów z drewna oraz zerowe cła na części do produkcji samolotów, leki generyczne i surowce naturalne, które nie są wydobywane w USA.

„Korea Południowa przekaże Stanom Zjednoczonym swoje zobowiązanie do wdrożenia umowy handlowej z Waszyngtonem i spokojnie zareaguje na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o podniesieniu ceł" – przekazała kancelaria prezydenta Korei Li Dze Mjunga w oświadczeniu cytowanym przez koreańską agencję prasową Yonhap.

„Rząd przekaże stronie amerykańskiej swoje zobowiązanie do wdrożenia umowy” – przekazał także rzecznik prezydenta Kang Yu-jung. Pałac prezydencki wskazał także, że Korea nie otrzymała jeszcze od USA oficjalnej informacji o podwyżce ceł. Reprezentanci koreańskiego rządu – minister przemysłu i minister handlu – spotkają się w najbliższym czasie ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: PAP/XYZ