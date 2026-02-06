W USA głosy krytyki w sprawie deklaracji o zerwaniu kontaktów dyplomatycznych

Politycy Partii Demokratycznej z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA ocenili, że zerwanie kontaktów dyplomatycznych z sojusznikiem potwierdza transakcyjny styl polityki prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o decyzję ogłoszoną przez ambasadora USA w Polsce po sporze wokół kandydatury Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

W czwartek Demokraci z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA opublikowali na platformie X oświadczenie, w którym stwierdzili, że zrywanie relacji dyplomatycznych z sojusznikiem w związku z dążeniem Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla potwierdza jego „transakcyjność” i „nastawienie na siłę”. Wpis odnosił się bezpośrednio do działań administracji amerykańskiej wobec Polski.

Severing diplomatic relations with an ally over Trump's petty and unearned crusade for the Peace Prize... kinda just proves their point about him being "transactional" and "force-based." https://t.co/Rg6Rr3xc8J pic.twitter.com/Sd5bDqtZTi — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) February 5, 2026

Komentarz Demokratów był reakcją na ogłoszenie przez ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a zerwania kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja ta wywołała krytykę w USA, także poza samą Partią Demokratyczną.

Głos zabrał m.in. Phil Gordon, były doradca wiceprezydent USA Kamali Harris, obecnie związany z think tankiem Brookings Institution. Zwrócił uwagę, że gdyby ambasadorowie zrywali relacje z powodu domniemanych zniewag, liczba kontaktów dyplomatycznych szybko by się wyczerpała. Podkreślił również, że deklaracja Rose’a padła tydzień po tym, jak Trump zdyskredytował służbę polskich żołnierzy w Afganistanie.

Gordon ocenił, że sojusz USA i Polski jest wyjątkowo silny, ale działania ambasadora mogą go niepotrzebnie osłabiać. „Wygląda na to, że ten ambasador jest zdecydowany, by spróbować” – napisał w serwisie X, komentując rozwój sytuacji dyplomatycznej.

W czwartek republikański kongresmen Don Bacon wezwał do wymiany ambasadora USA w Polsce, komentując decyzję Toma Rose’a o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu. „Czas na nowego ambasadora” – napisał Bacon na platformie X. To pierwszy głos w Kongresie USA wprost wzywający do dymisji Rose’a. Polityk należy do umiarkowanego skrzydła Partii Republikańskiej i jest znany z krytyki polityki zagranicznej administracji Donalda Trumpa, w tym jego wypowiedzi umniejszających rolę żołnierzy państw NATO w Afganistanie.

Time for a new Ambassador. https://t.co/s2IkFosICl — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) February 6, 2026

Krytyczne opinie wobec działań ambasadora wyrazili również byli amerykańscy dyplomaci. Luis Moreno, były ambasador USA na Jamajce, napisał na X, że polski rząd powinien uznać Rose’a za persona non grata. Z kolei Steven Pifer, były ambasador USA w Kijowie, ocenił, że gdyby amerykańscy dyplomaci zrywali kontakty z osobami, które nie popierają nominacji Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, „mieliby dużo wolnego czasu”, podkreślając, że spór jest niepotrzebny i możliwy do uniknięcia.

Do sprawy odniósł się także Dan Shapiro, były ambasador USA w Izraelu, który podkreślił, że rozmowa z politykami o odmiennych poglądach jest istotą dyplomacji. Tymczasem Departament Stanu USA ani Biały Dom nie skomentowały dotąd sprawy. W czwartek Rose potwierdził zerwanie wszelkich kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym, a po reakcji premiera Donalda Tuska, domagającego się „szacunku, a nie pouczania”, ambasador wszedł w publiczną polemikę w mediach społecznościowych, sugerując nawet możliwość wycofania amerykańskich żołnierzy i sprzętu.

Źródłem sporu była decyzja Włodzimierza Czarzastego, który w poniedziałek poinformował, że nie poprze wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Z inicjatywą wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów USA Mike Johnson oraz przewodniczący izraelskiego Knesetu Amir Ochanna, a korespondencja w tej sprawie trafiła do polskiego Sejmu.

Czarzasty uzasadniał swoje stanowisko zarzutami wobec Trumpa o destabilizowanie instytucji międzynarodowych, prowadzenie polityki siły i transakcyjne podejście naruszające prawo międzynarodowe, wskazując m.in. na instrumentalne traktowanie Grenlandii. Odniósł się też do kontrowersyjnej wypowiedzi Trumpa z końca stycznia, w której prezydent USA stwierdził, że NATO nie było Ameryce potrzebne w Afganistanie, a wojska sojuszników miały pozostawać z dala od linii frontu – co wywołało oburzenie w państwach NATO, które uczestniczyły w misji.

Źródło: PAP