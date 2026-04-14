Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
NEWSROOM XYZ
14.04.2026 20:31

USA przedłużają zwolnienie stacji benzynowych Łukoilu z sankcji

Amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) we wtorek przedłużył do 29 października licencję zwalniającą stacje benzynowe Łukoilu poza Rosją z sankcji nałożonych na koncern. Podobne wyłączenie z sankcji zastosowano wobec bułgarskich filii rosyjskiej firmy.

Dwie wydane we wtorek licencje pozwalają na dalszą działalność stacji benzynowych Łukoilu podlegających zarejestrowanej w Wiedniu spółce Lukoil International GbmH, a także czterech spółek zależnych rosyjskiego koncernu w Bułgarii, w tym rafinerii w Burgas. Poprzednie wyłączenia wygasały w kwietniu.

W obu przypadkach zwolnienie z sankcji przedłużono do 29 października. W 2025 r. Lukoil International działał w 19 krajach i posiadał ponad 2 tys. stacji benzynowych. Około 200 z nich jest w Stanach Zjednoczonych, w stanach Nowy Jork, New Jersey i Pensylwania.

Wyłączenia z sankcji miały na celu dać więcej czasu na sprzedaż aktywów Łukoilu za granicą. W obu przypadkach terminy licencji był kilkukrotnie przedłużane. Nowe dokumenty zapewniają, że nałożone w ubiegłym roku sankcje na największe rosyjskie firmy, Łukoil i Rosnieft, nie wejdą w pełni w życie przez ponad rok.

Jak dotąd nie odnowiono natomiast wyłączenia z sankcji dotyczących sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na tankowce. Ta licencja, wydana po to, by obniżyć cenę ropy naftowej, wygasła 11 kwietnia i nie została przedłużona.

Źródło: PAP

Łukoil w Bułgarii.
