USA szykują się na odwet Iranu. „NYT” o możliwych atakach na bazy i ambasady

Administracja Stanów Zjednoczonych spodziewa się szybkiej reakcji Iranu po nalotach przeprowadzonych wspólnie z Izraelem. Według „New York Times” celem odwetu mogą być amerykańskie bazy wojskowe oraz placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie.

Dziennik The New York Times poinformował, że jeszcze przed przeprowadzeniem nalotów przedstawiciele administracji USA sygnalizowali ryzyko szybkiej odpowiedzi ze strony Teheranu. Według źródeł cytowanych przez gazetę, spodziewany scenariusz obejmuje ataki rakietowe wymierzone w amerykańskie bazy wojskowe oraz ambasady w regionie.

Administracja w Waszyngtonie zakłada również, że działania odwetowe mogą zostać przeprowadzone nie tylko bezpośrednio przez Iran, lecz także przez powiązane z nim ugrupowania paramilitarne.

Możliwe działania sił powiązanych z Teheranem

Zdaniem „NYT” sieć wspieranych przez Iran formacji zbrojnych może uderzyć w cele związane z amerykańskimi interesami w regionie. Chodzi zarówno o infrastrukturę wojskową, jak i obiekty dyplomatyczne czy logistyczne.

„Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje amerykańskie interesy w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej USA w regionie w ostatnich tygodniach" - napisał NYT.

W sobotę rano siły Izrael oraz Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na cele w Iran. Eksplozje były słyszalne m.in. w Teheran, Isfahan oraz Kom. Na razie nie podano szczegółowych informacji o skali zniszczeń ani ewentualnych ofiarach.