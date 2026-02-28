Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.02.2026
NEWSROOM XYZ
28.02.2026 09:12

USA szykują się na odwet Iranu. „NYT” o możliwych atakach na bazy i ambasady

Administracja Stanów Zjednoczonych spodziewa się szybkiej reakcji Iranu po nalotach przeprowadzonych wspólnie z Izraelem. Według „New York Times” celem odwetu mogą być amerykańskie bazy wojskowe oraz placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie.

Dziennik The New York Times poinformował, że jeszcze przed przeprowadzeniem nalotów przedstawiciele administracji USA sygnalizowali ryzyko szybkiej odpowiedzi ze strony Teheranu. Według źródeł cytowanych przez gazetę, spodziewany scenariusz obejmuje ataki rakietowe wymierzone w amerykańskie bazy wojskowe oraz ambasady w regionie.

Administracja w Waszyngtonie zakłada również, że działania odwetowe mogą zostać przeprowadzone nie tylko bezpośrednio przez Iran, lecz także przez powiązane z nim ugrupowania paramilitarne.

Możliwe działania sił powiązanych z Teheranem

Zdaniem „NYT” sieć wspieranych przez Iran formacji zbrojnych może uderzyć w cele związane z amerykańskimi interesami w regionie. Chodzi zarówno o infrastrukturę wojskową, jak i obiekty dyplomatyczne czy logistyczne.

„Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje amerykańskie interesy w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej USA w regionie w ostatnich tygodniach" - napisał NYT.

W sobotę rano siły Izrael oraz Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na cele w Iran. Eksplozje były słyszalne m.in. w Teheran, Isfahan oraz Kom. Na razie nie podano szczegółowych informacji o skali zniszczeń ani ewentualnych ofiarach.

Atak Izraela i USA na Iran
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Moliera2 trafi do Modivo? Dariusz Miłek: Zgłaszają się firmy, które widzą w nas dobrego inwestora
Twórca CCC zaczynał od handlu tanimi butami na bazarze, a dziś ma licencje na globalne marki premium. Jeden z najbogatszych Polaków na tym nie skończy – strategia zakłada wejście w jeszcze wyższą półkę cenową. Niewykluczone, że zrobi to przez przejęcie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
2,7 mld zł dla BFG. Dlaczego banki odczują to mocniej niż rok temu?
Banki zapłacą w 2026 roku najwyższą od sześciu lat składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Całość tej kwoty zasili fundusz przymusowej restrukturyzacji. Większość kwoty przypadnie na PKO BP, Pekao i Santandera.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wózek kolejowy do przewozu czołgów może powstać w Polsce. Szansa dla polskich producentów?
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny opracował projekt wózka kolejowego, który mógłby przewozić ładunki ponadnormatywne, w tym także czołgi, wykorzystywane przez NATO. To szansa dla polskich producentów taboru, którzy do tej pory nie budowali podobnych pojazdów. Państwo bazowało na niemieckich wózkach. Projekt ma strategiczne znaczenie w kontekście toczącej się za granicami Polski wojny w Ukrainie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026