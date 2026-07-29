USA zakazują importu robotów humanoidalnych, tłumacząc to kwestiami bezpieczeństwa narodowego

Administracja USA zakazała sprowadzania robotów humanoidalnych wyprodukowanych za granicą. Jednym z powodów ma być obawa, że technologia ta zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Decyzja Amerykanów szczególnie uderzy w Chiny, które odpowiadają za 85 proc. rynku.

Humanoidalny robot Agibot na targach w Szanghaju, kwiecień 2025. Fot.: Getty Images / Tang Yanjun/China News Service

Jak informuje AP News, Federalna Komisja Łączności (FCC) poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu niektórych robotów wyprodukowanych poza USA. Chodzi o maszyny humanoidalne i czworonogi, czyli te przypominające psy. Ponadto administracja rządowa zakazała sprowadzania chińskich falowników – urządzeń służących do przekształcenia prądu produkowanego z OZE na taki, który można wykorzystać w gospodarstwie domowym.

FCC tłumacząc swoją decyzję wskazała, że zaawansowane roboty produkowane za granicą stwarzają zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego oraz mogą negatywnie wpłynąć na łańcuch dostaw w USA.

Wydaję się, że ogłoszenie komisji szczególnie było wymierzone w Chiny. Firmy z Państwa Środka odpowiadają za ok. 85 proc. globalnego rynku robotów humanoidalnych – wynika z szacunków analityków brytyjskiego banku Barclays. Z kolei eksperci Morgan Stanley prognozują, że chiński sektor robotów humanoidalnych może osiągnąć wartość 15 mld dolarów do końca dekady.

To kolejny przypadek ograniczenia importu chińskiej technologii po tym, jak pod koniec 2025 r. FCC zakazała zakupu dronów pochodzących z tego kraju, powołując się na te same powody co w przypadku robotów.

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