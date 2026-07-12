USA: zmarł republikański senator Lindsey Graham
Amerykański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie – poinformowało jego biuro. Miał 71 lat. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi.
Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów.
„Rodzina senatora Grahama jest wdzięczna za modlitwy i prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie” – dodano w komunikacie biura zmarłego polityka.
Zmarły polityk był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa.
Jeszcze w piątek Graham złożył kolejną wizytę w Kijowie i spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę zmarły polityk kilkakrotnie odwiedził Ukrainę.
Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmawiał z amerykańskim senatorem m.in. o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. W piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji.
Lindsey Graham był „jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem” – napisał po jego śmierci prezydent USA Donald Trump. „Zawsze zapracowany, był prawdziwym amerykańskim patriotą. Będzie nam go brakowało” – dodał.
Gdy Trump w 2016 r. ubiegał się z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.
Graham był także zagorzałym krytykiem władz Iranu i popierał rozpoczętą przez Trumpa wojnę z tym państwem. Przez wiele lat wspierał też Izrael i politykę tego państwa, także w ostatnich latach, podczas wojen w Strefie Gazy i Libanie.
Źródło: PAP