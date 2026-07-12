USA: zmarł republikański senator Lindsey Graham

Amerykański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie – poinformowało jego biuro. Miał 71 lat. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi.

Zmarł republikański senator Lindsey Graham. Miał 71 lat. Polityk jeszcze w tym tygodniu złożył wizytę w Kijowie. Fot. EPA/ABIR SULTAN. Dostawca: PAP/EPA

Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów.

„Rodzina senatora Grahama jest wdzięczna za modlitwy i prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie” – dodano w komunikacie biura zmarłego polityka.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Zmarły polityk był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa.

Jeszcze w piątek Graham złożył kolejną wizytę w Kijowie i spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę zmarły polityk kilkakrotnie odwiedził Ukrainę.

Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmawiał z amerykańskim senatorem m.in. o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. W piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji.

Good meeting with U.S. Senator Lindsey Graham @LindseyGrahamSC in Kyiv. This is already his 10th visit to our country, and we appreciate this support. I'm grateful to Lindsey for recognizing our warriors. The stronger Ukraine is on the battlefield, the greater the chances that… pic.twitter.com/bgZjjgIqu1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

Lindsey Graham był „jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem” – napisał po jego śmierci prezydent USA Donald Trump. „Zawsze zapracowany, był prawdziwym amerykańskim patriotą. Będzie nam go brakowało” – dodał.

Gdy Trump w 2016 r. ubiegał się z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.

Graham był także zagorzałym krytykiem władz Iranu i popierał rozpoczętą przez Trumpa wojnę z tym państwem. Przez wiele lat wspierał też Izrael i politykę tego państwa, także w ostatnich latach, podczas wojen w Strefie Gazy i Libanie.

Źródło: PAP