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12.07.2026 10:15

USA: zmarł republikański senator Lindsey Graham

Amerykański senator Lindsey Graham zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie – poinformowało jego biuro. Miał 71 lat. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi.

Lindsey Graham
Zmarł republikański senator Lindsey Graham. Miał 71 lat. Polityk jeszcze w tym tygodniu złożył wizytę w Kijowie. Fot. EPA/ABIR SULTAN. Dostawca: PAP/EPA

Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów.

„Rodzina senatora Grahama jest wdzięczna za modlitwy i prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie” – dodano w komunikacie biura zmarłego polityka.

Zmarły polityk był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa.

Jeszcze w piątek Graham złożył kolejną wizytę w Kijowie i spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę zmarły polityk kilkakrotnie odwiedził Ukrainę.

Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmawiał z amerykańskim senatorem m.in. o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. W piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji.

Lindsey Graham był „jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem” – napisał po jego śmierci prezydent USA Donald Trump. „Zawsze zapracowany, był prawdziwym amerykańskim patriotą. Będzie nam go brakowało” – dodał.

Gdy Trump w 2016 r. ubiegał się z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.

Graham był także zagorzałym krytykiem władz Iranu i popierał rozpoczętą przez Trumpa wojnę z tym państwem. Przez wiele lat wspierał też Izrael i politykę tego państwa, także w ostatnich latach, podczas wojen w Strefie Gazy i Libanie.

Źródło: PAP

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