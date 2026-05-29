Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
29.05.2026 10:51

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku przyjęta przez Sejm

Sejm uchwalił w piątek ustawę wprowadzającą przepisy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu wraz z pakietem poprawek złożonych przez klub Lewicy.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta przez izbę wyższą, trafi do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.

Ustawa zmienia blisko 200 obowiązujących obecnie przepisów, w części nadając osobie najbliższej w związku te same prawa, które obecnie mają małżonkowie. Szczegółowo o ustawie pisaliśmy, kiedy jej projekt trafił pod koniec 2025 r. do Sejmu: Umowa o wspólnym pożyciu zamiast związków partnerskich. Ustawa o statusie osoby najbliższej skierowana do Sejmu

Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów (154 posłów Koalicji Obywatelskiej, 23 posłów PSL, 20 posłów Lewicy, 14 posłów Centrum, 11 posłów Polski 2050, czworo posłów niezależnych oraz czworo posłów Razem).

200 osób było przeciw – 176 posłów PiS, 12 posłów Konfederacji, 2 posłów niezależnych, 3 posłów Konfederacji KP oraz dwóch posłów koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Paweł Kukiz z tego koła wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie było także pięcioro posłów z koalicji rządzącej. Byli to Marek Biernacki, Andrzej Grzyb, Urszula Nowogórska, Marek Sawicki i Jacek Tomczak z PSL.

29 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Wcześniej posłowie i posłanki nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS i Konfederacji oraz kół Konfederacji Korony Polskiej i Demokracji Bezpośredniej.

Odrzucili także pakiet poprawek zgłoszonych przez posłankę Martę Stożek z partii Razem.

Przyjęli natomiast pakiet 55 poprawek złożonych przez klub Lewicy. Mają one głównie charakter doprecyzowujący i ujednolicający.

Źródło: PAP/XYZ

Fot. PAP/Tomasz Gzell
