Ustawy umożliwiające obniżkę cen paliw trafią do podpisu prezydenta. Senat przyjął je bez poprawek

Senat bez poprawek przyjął ustawy, które mają skutkować obniżką cen paliw. Teraz, aby ustawy weszły w życie, musi podpisać je prezydent Karol Nawrocki.

Premier Donald Tusk ogłosił w czwartek 26 marca, że w związku ze wzrostem cen paliw w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie rząd chce obniżyć VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz akcyzę na olej napędowy i benzynę do najniższego możliwego poziomu, a także wprowadzić mechanizm ceny maksymalnej paliwa.

Projekty ustaw w tych kwestiach w czwartek wieczorem na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął rząd. Po tym, jak Sejm uchwalił w piątek ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy i ustawę umożliwiającą obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia, oba akty bez poprawek przyjął Senat. To znaczy, że ustawy trafią na biurko prezydenta.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska narzędzia umożliwiające wdrożenie obniżek cen paliw mają być gotowe jeszcze przed Wielkim Piątkiem, aby objąć okres zwiększonego ruchu w czasie świąt.

Rząd chce obniżki cen paliw. Będzie obowiązywać cena maksymalna

Projekt noweli ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy. Zgodnie z propozycją maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Zgodnie z treścią projektu podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania maksymalnej ceny w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku od towarów i usług dla paliw.

Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że minister finansów będzie mógł rozporządzeniem obniżyć stawkę akcyzy na paliwa do 30 czerwca 2026 r. Obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.

Sam koszt proponowanego przez rząd obniżenia podatku VAT na paliwo dla budżetu to miesięcznie około 900 mln zł. W przypadku akcyzy koszt to ok. 700 mln zł.

Źródło: PAP/XYZ