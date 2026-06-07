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07.06.2026 10:22

Uzbekistan rozpoczął budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Z pomocą Rosjan

W Uzbekistanie rozpoczęła się budowa pierwszej elektrowni jądrowej. Projekt realizuje i współfinansuje rosyjski Rosatom.

Kompleks powstaje w obwodzie dżyzackim. Ma składać się z dwóch dużych reaktorów oraz dwóch małych reaktorów modułowych o łącznej mocy 2,1 GW. Elektrownia ma pokrywać 14–15 proc. zapotrzebowania kraju na energię.

Inwestorem jest uzbecka agencja państwowa Uzatom. Generalnym wykonawcą natomiast – rosyjski państwowy koncern Rosatom. Projekt ma być finansowany z udziałem rosyjskiego kredytu oraz technologii dostarczanych przez Rosję. Szef Uzatomu Azim Achmedchodżajew ocenił podstawowy koszt inwestycji na około 9,5 mld dolarów.

Pierwsze małe bloki mogą zostać uruchomione w 2029 r. Pełne zakończenie projektu i uruchomienie pełnej mocy elektrowni przewidziano na 2035 r.

Uroczystość rozpoczęcia budowy odbyła się w czwartek 4 czerwca w obwodzie dżyzackim we wschodnio-środkowej części tego położonego w Azji Centralnej kraju. Symboliczne rozpoczęcie prac nastąpiło podczas telemostu z udziałem prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa oraz przywódcy Rosji Władimira Putina, którzy "uruchomili" budowę podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu.

Źródło: PAP

Flaga Uzbekistanu
Uzbekistan rozpoczął budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Projekt realizuje i częściowo finansuje rosyjski Rosatom. Fot. Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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