27.02.2026 17:43

Vaxican otrzymał rekomendację ARP na blisko 4,5 mln zł dofinansowania

Vaxican otrzymał od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. rekomendację do pozyskania finansowania na projekt pt. „Innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne wobec zwiększonego zagrożenia arbowirusami spowodowanego zmianami klimatycznymi” – informuje spółka.

Jak czytamy w poście w serwisie LinkedIn, projekt ma na celu opracowanie i walidację zintegrowanej platformy diagnostyczno‑terapeutycznej ukierunkowanej na arbowirusy, w tym wirusy Denga (DENV), Zachodniego Nilu (WNV) oraz Kleszczowego Zapalenia Mózgu (TBEV), których rozprzestrzenianie jest potęgowane przez zmiany klimatyczne.

Realizacja projektu obejmuje dwa komplementarne zadania badawczo‑rozwojowe.

„Pierwsze zakłada stworzenie szybkiej, bezpiecznej metody diagnostycznej opartej na sekwencjonowaniu nanoporowym Oxford Nanopore Technologies. Opracowany prototyp systemu ma umożliwiać kompleksową analizę genomową arbowirusów oraz dostarczanie danych w czasie krótszym niż 48 godzin, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i możliwości wdrożenia w różnego typu laboratoriach" – przekazała spółka.

Drugie zadanie realizowane będzie we współpracy z firmą Prochimia Surfaces. Polega na zbadaniu i rozwinięciu nowatorskiego podejścia terapeutycznego opartego na wykorzystaniu nanocząstek, takich jak nanocząstki złota, które charakteryzują się zdolnością do penetracji błon komórkowych i potencjalnej dezaktywacji wirusów in vitro. Celem prac jest weryfikacja nowego podejścia do terapii infekcji arbowirusowych w kontekście rosnących zagrożeń epidemiologicznych.

Efektem projektu ma być dostarczenie zaawansowanych rozwiązań diagnostycznych, zapewniających szybkie i pełne dane genomowe, a także zwalidowanie potencjału innowacyjnej metody terapeutycznej. Prace będą prowadzone również we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym pod kierunkiem zespołu dr. Macieja Grzybka.

Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ponad 4 mln 476 616,tys. zł.

