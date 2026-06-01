Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
01.06.2026 10:16

VeloBank kończy przejęcie detalicznej części Citi Handlowego. „Jesteśmy technicznie gotowi…"

VeloBank chce zakończyć proces przejęcia części detalicznej Citi Handlowego. Weekend migracyjny zacznie się w piątek 12 czerwca po południu i zakończy w poniedziałek 15 czerwca rano.

– VeloBank jest już technicznie gotowy do przyłączenia detalicznej części Citi Handlowego, co nastąpi 15 czerwca. To dla nas najważniejszy moment, który zamknie formalnie bardzo intensywny czas pracy obu zespołów. Jednocześnie to dla nas nowy początek i wzmocnienie szczególnie w obszarze klientów zamożnych oraz kart kredytowych. Przyspieszamy, pokazując tym samym, że dynamiczny rozwój mamy w DNA. Chcemy budować pozycję lidera polskiej bankowości dzięki umiejętnemu rozpoznawaniu potrzeb klientów i odpowiadaniu na nie nowoczesnymi rozwiązaniami oraz wysoką jakością obsługi. Naszą przewagą są technologia, innowacyjność i zwinność działania – powiedział Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

Przejście z Citi do Velo ma być automatyczne i płynne. Klienci zachowają swoje produkty, a po prostu dostaną dostęp do pełnej oferty nowego banku.

Umowa z maja 2025 r. zakłada, że VeloBank przejmie od Citi Handlowego całą bankowość detaliczną. To choćby zarządzanie majątkiem, biuro maklerskie, karty kredytowe, oddziały oraz pożyczki i kredyty. Łącznie to ok. 6 mld zł kredytów i 22 mld zł depozytów.

Jak zapewnia VeloBank, instytucja finansowa dostała wszystkie konieczne zgody regulatorów rynku na przyłączenie bankowości Citi. Transakcja jest też zgodna ze strategią na lata 2026–2028. Zakłada ona dynamiczny rozwój w segmencie detalicznym, a to przejęcie jest jej kluczowym elementem. Bank chce bowiem zdobyć milion nowych klientów, zwiększyć portfel kredytowy z 19 do 43 mld zł oraz wolumen produktów inwestycyjnych do 20 mld zł. VeloBank chce też wejść na podium instytucji finansowych pod względem jakości obsługi i satysfakcji klientów.

Bank Handlowy spełnił ostatni warunek potrzebny do przeniesienia działalności detalicznej do Velobanku
Logo VeloBanku
VeloBank jest już technicznie gotowy na przeniesienie do siebie klientów detalicznych Citi Handlowego. Fot. tupangato/Getty Images
