VIGO Photonics przejmuje aktywa spółki z USA

Polski high-tech VIGO Photonics kupił aktywa InfraRed Associates, Inc. – amerykańskiej spółki specjalizującej się w produkcji detektorów podczerwieni. Prezes spółki wyjaśnia, że produkcja w USA jest kluczowa dla realizacji dostaw dla amerykańskiego sektora obronnego.

Transakcję w wysokości 8,4 mln dolarów przeprowadziła amerykańska filia VIGO Photonics. W ten sposób spółka otrzymuje aktywa producenta detektorów podczerwieni, którego produkty trafiają do odbiorców z sektorów przemysłowego, naukowego oraz wojskowego z USA, ale też Europy i Azji.

O liście intencyjnym ws. nabycia spółka informowała już w maju 2025 r.

„Nabycie aktywów podmiotu amerykańskiego wyraźnie zwiększy nasze przychody na tym rynku, jednak kwestie finansowe to nie wszystko. Posiadanie zakładu produkcyjnego w USA jest kluczowe dla spełnienia wymogów dotyczących dostaw dla amerykańskiego sektora obronnego” – tłumaczy Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

W 2024 r. spółka pozyskała 29 nowych klientów ze Stanów Zjednoczonych. Spółka uzyskała również certyfikaty niezbędne do prowadzenia sprzedaży dla Departamentu Obrony USA i innych agencji rządowych.

Realizację przejęcia umożliwiło wsparcie z Funduszu Ekspansji Zagranicznej zarządzanego przez PFR TFI w wysokości 5,5 mln dolarów z terminem spłaty na 10 lat. Kluczowe było także finansowanie z PKO BP na akwizycję, wsparcie inwestycji oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia. Łączna wartość tych umów wynosi 3 mln dolarów oraz 8 mln euro.

„To bardzo ważny krok, który pozwoli nam w pełni wykorzystać nasze moce produkcyjne i przybliży nas do celu, jakim jest przekształcenie VIGO w globalną firmę” – kwituje prezes.

W 2024 roku przychody InfraRed Associates wyniosły 8,9 mln dolarów, a w 2025 – 8,7 mln dolarów. Z kolei zysk operacyjny, skorygowany o wydatki transakcyjne, wyniósł w 2024 roku 1,44 mln dolarów, a w 2025 – ok. 1,5 mln dolarów.