Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
NEWSROOM XYZ
11.05.2026 19:47

Von der Leyen: zwrot ukraińskich dzieci warunkiem pokoju

Powrót wszystkich ukraińskich dzieci wywiezionych przez Rosję powinien być centralnym elementem każdego przyszłego porozumienia pokojowego z Ukrainą – oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Temat deportacji dzieci był głównym punktem poniedziałkowego spotkania Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci w Brukseli.

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła podczas zdalnego wystąpienia, że społeczność międzynarodowa musi nie tylko wspierać działania mające na celu odnalezienie i sprowadzenie dzieci do Ukrainy, ale także jasno wskazać polityczny warunek przyszłego pokoju. – Powrót każdego ukraińskiego dziecka zabranego przez Rosję musi być centralnym punktem każdego porozumienia pokojowego – powiedziała von der Leyen.

Spotkanie w Brukseli odbyło się w ramach Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci, zainicjowanej przez Ukrainę i Kanadę w 2024 r. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że po dołączeniu w poniedziałek Szwajcarii i Cypru koalicja liczy już blisko 50 państw. Według ukraińskiego przywódcy inicjatywa ma dziś wymiar globalny i obejmuje państwa od Ameryki Północnej po Europę i Japonię.

Czytaj również: Wakacje z sankcjami. Europejskie dzieci w Arteku na Krymie

Zełenski ocenił, że skala deportacji pokazuje, iż Rosja „jest zdolna do każdego przestępstwa”. W nagraniu skierowanym do uczestników konferencji mówił, że problem nie może być traktowany jako regionalny konflikt. – Kiedy kraj staje się siłą tak złowrogą, że nie powstrzyma się nawet od niszczenia życia dzieci, wymaga to globalnej reakcji – podkreślił.

Według szacunków Unii Europejskiej od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 r. do Rosji wywieziono około 20,5 tys. ukraińskich dzieci. Dotychczas udało się sprowadzić do domów około 2 tys. z nich. Zełenski pytał podczas wystąpienia, jak możliwe było uprowadzenie „dziesiątek tysięcy dzieci” mimo istniejących mechanizmów międzynarodowych.

Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha podkreślił, że Kijów oczekuje od partnerów przede wszystkim zwiększenia nacisku na Rosję. – Presja, presja i jeszcze raz presja – powiedział minister, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Jak zaznaczył, sankcje i działania międzynarodowe powinny obejmować nie tylko osoby odpowiedzialne za deportacje, ale także tych, którzy zdecydowali się na adopcję ukraińskich dzieci w Rosji.

Sybiha zaapelował również do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie kolejnych nakazów aresztowania w sprawie deportacji dzieci. MTK już w 2023 r. wydał nakaz aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych związanych z bezprawną deportacją i przesiedleniami ludności ukraińskiej, w tym dzieci, z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Czytaj również: Rosyjska wojna hybrydowa z Polską nabiera tempa. Setki ataków, dziesiątki szpiegów i prowokacji

Ukraiński minister wskazał także na rolę państw trzecich w organizowaniu powrotów dzieci. Jako przykład podał Katar, który stworzył specjalny mechanizm umożliwiający bezpieczną repatriację małych Ukraińców, często za pośrednictwem swojej ambasady w Moskwie. Sybiha ocenił, że Rosja prowadzi działania o charakterze „inżynierii społecznej”, mające doprowadzić do zniszczenia ukraińskiej tożsamości narodowej.

W odpowiedzi na deportacje dzieci Unia Europejska rozszerzyła w poniedziałek sankcje wobec osób i podmiotów związanych z tym procederem. Na unijną listę sankcyjną wpisano 16 osób i siedem podmiotów odpowiedzialnych za bezprawne deportacje, przymusową asymilację oraz adopcje ukraińskich dzieci w Rosji.

Źródło: PAP

Tak Putin omija sankcje
Minister Sybiha w trakcie przemówienia
Sybiha zaapelował również do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie kolejnych nakazów aresztowania w sprawie deportacji dzieci. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie trzeba być milionerem, żeby zostać aniołem biznesu. Przybywa przedsiębiorców technologicznych
Jeszcze niedawno aniołowie biznesu w Polsce kojarzyli się głównie z wąską grupą ultrabogatych inwestorów. Dziś dołączają do nich founderzy, menedżerowie i przedsiębiorcy technologiczni. Wnoszą…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pfeifer & Langen Polska: mamy kryzys na rynku cukru. „Dywersyfikacja to recepta na niepewne czasy”
Pfeifer & Langen Polska znalazł sposób, by przetrwać na rynku cukru. Obok detalicznej marki cukru i segmentu przemysłowego rozwija również produkcję pasz dla bydła, produktów dla hodowców koni i…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Firmy, urzędy i instytucje testują krótszą pracę. Sprawdzamy, czy rządowy eksperyment wypalił
Sprawdzamy, jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w firmach, a jak w budżetówce. Kto zostanie w tym modelu po odcięciu finansowania?
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026