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20.07.2026 13:51

W całym kraju odbędą się testy syren alarmowych

We wtorek 21 lipca w godzinach 7–19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowego z wykorzystaniem syren – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM-2026”.

Syrena alarmowa, a w tle Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
We wtorek 21 lipca na terenie całego kraju odbędą się testy systemów alarmowych. RCB tłumaczy, jak będą przebiegać i apeluje o spokój. Fot. PAP/Radek Pietruszka

„Nie trzeba się ewakuować, ani podejmować żadnych innych działań.  Podczas ćwiczeń należy zachować spokój” – podkreśliło RCB we wpisie na platformie X.

O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń będą informować alerty RCB wysyłane jako wiadomości SMS.

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy: sygnału dźwiękowego – modulowanego dźwięku syreny przez 3 minuty; zapowiedzi słownej – trzykrotnie powtarzanego komunikatu „Uwaga! Ogłaszam alarm…”; żółtego trójkąta – może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy sygnału dźwiękowego – ciągłego dźwięku syreny przez 3 minuty, zapowiedzi słownej – trzykrotnie powtarzanego komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”; żółtego trójkąta – może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

Źródło: PAP, XYZ

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