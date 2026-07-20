W całym kraju odbędą się testy syren alarmowych
We wtorek 21 lipca w godzinach 7–19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowego z wykorzystaniem syren – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM-2026”.
„Nie trzeba się ewakuować, ani podejmować żadnych innych działań. Podczas ćwiczeń należy zachować spokój” – podkreśliło RCB we wpisie na platformie X.
O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń będą informować alerty RCB wysyłane jako wiadomości SMS.
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy: sygnału dźwiękowego – modulowanego dźwięku syreny przez 3 minuty; zapowiedzi słownej – trzykrotnie powtarzanego komunikatu „Uwaga! Ogłaszam alarm…”; żółtego trójkąta – może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.
Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy sygnału dźwiękowego – ciągłego dźwięku syreny przez 3 minuty, zapowiedzi słownej – trzykrotnie powtarzanego komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”; żółtego trójkąta – może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.
Źródło: PAP, XYZ