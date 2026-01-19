W czwartek nadzwyczajne posiedzenie przywódców UE w związku z groźbami Trumpa w sprawie Grenlandii

Archiwalny

W czwartek 22 stycznia w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców. Szczyt zwołano w związku z groźbami prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nałożenia ceł na kraje pomagające Grenlandii.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował w niedzielę wieczorem , że po konsultacjach z państwami członkowskimi zdecydował o zwołaniu nadzwyczajnego szczytu, by skoordynować dalsze działania UE wobec Stanów Zjednoczonych.

Costa wskazał że państwa UE wspierają Danię i Grenlandię, solidaryzują się z nimi oraz zgodnie oceniają, że cła, którymi grozi Trump, osłabiłyby stosunki transatlantyckie. Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył też, że UE jest gotowa do obrony przed wszelkimi formami przymusu.

W poniedziałek rzecznicy szefa Costy potwierdzili oficjalnie, że posiedzenie rozpocznie się w czwartek o godz. 19, a przywódcy państw członkowskich wezmą w nim udział osobiście.

Trump zapowiedział w sobotę, że nałoży cła w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec roszczeń USA do Grenlandii. W czerwcu taryfy mają wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii. Cła mają objąć towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Źródło: PAP