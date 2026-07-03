W Gdańsku płonie statek z Panamy ze złomem

Trwa akcja gaśnicza przy Nabrzeżu Szczecińskim w gdańskim porcie, gdzie w czwartek późnym wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku przewożącego złom. Na miejscu działa 17 zastępów straży pożarnej, w tym dwa statki gaśnicze. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Pożar nie jest jeszcze opanowany.

Na zdjęciu widok na Port Gdańsk. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Jak poinformował PAP st. kpt. Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania około godz. 22.30. Ogień pojawił się w ładowni jednostki zacumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.

– Obecnie na miejscu działa 17 zastępów, w tym dwa statki gaśnicze. Prądy wody i piany podawane są od strony kanału, z pokładu jednostki, a także na złom, który został już wyciągnięty z ładowni za pomocą chwytaka – przekazał Radosław Gburzyński. Dodał, że działania skupiają się zarówno na natarciu do wnętrza ładowni, jak i na dokładnym przelewaniu materiału gaszonego na zewnątrz.

Podkreślił ponadto, że sytuacja nie została jeszcze opanowana.

– Wynika to z trudności z dostępem do ładowni, gdzie ogień prawdopodobnie rozwija się na większej głębokości. Jest to statek przewożący złom. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, co się pali – mogą to być zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne, które się w nim znajdowały – wyjaśnił rozmówca PAP.

Z ustaleń straży pożarnej wynika, że nikt nie odniósł obrażeń. Załoga statku nie wymagała ewakuacji i przebywa na miejscu. Przed przybyciem strażaków marynarze podjęli próbę ugaszenia pożaru we własnym zakresie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami okrętowymi.

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Źródło: PAP