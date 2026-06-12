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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 14:40

W grudniu rusza remont stacji Warszawa Wschodnia i Stadion. Potrwa trzy lata i będzie kosztował prawie 3 miliardy złotych

PLK ruszy w grudniu 2026 r. z modernizacją stacji Warszawa Stadion i Warszawa Wschodnia. Potrwa on do końca 2029 r. i pochłonie prawie 3 mld zł. To będzie trudna inwestycja, bo przez Warszawę Wschodnią w ciągu doby przejeżdża około 1000 pociągów.

Modernizacja, którą zrealizuje spółka Torpol, oznacza przebudowę siedmiu peronów, do których poprowadzą ruchome schody i windy oraz wyremontowane przejścia podziemne. Wszystkie perony będą też zadaszone. zakresu inwestycji metra sprzed 15 lat – powiedział.

Modernizacja oznacza też budowę estakady, która połączy Warszawę Wschodnią z linią nr 9. Powstanie 29-przęsłowy obiekt o długości 1,6 km, który ulepszy ruch kolejowy w stronę Gdańska, Olsztyna i Legionowa.

– W 2026 r. Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy o wartości ponad 5 mld zł, obejmujące m.in. kluczowe odcinki projektu Podłęże – Piekiełko na południu kraju oraz linii kolejowej nr 201 łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. To konkretne działania, które przekładają się na lepszą ofertę dla przewoźników i dostęp do kolei w standardzie XXI wieku – tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

„Zyska na tym cała Warszawa i obie Pragi. Bo w ramach inwestycji powstanie wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi – pomiędzy Kijowską a Żupniczą – łączący Pragę Północ z Pragą Południe. To efekt porozumienia miasta z PLK SA (...)" – chwalił inwestycję prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

To nie koniec kolejowych remontów w Warszawie. Po zakończeniu modernizacji tych stacji PKP PLK będą gotowe do przebudowy linii średnicowej w centrum miasta. Do tej pory udało się wyremontować stację Warszawa Zachodnia, zbudować nową stację Warszawa Główna oraz zmodernizować stację Warszawa Gdańska.

Druga linia średnicowa w Warszawie. PKP PLK planują miliardową inwestycję
Jak chronić kolejową infrastrukturę krytyczną
PLK ruszy w tym roku z remontem stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion (Fot. PAP/Rafał Guz)
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