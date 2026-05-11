W marcu wzrosła liczba odwiedzających i obroty centrów handlowych. To efekt świąt wielkanocnych

Centra handlowe są zadowolone z wpływu świąt wielkanocnych i niedzieli handlowej na marcowe wyniki. Wzrosła zarówno odwiedzalność, jak i obroty tego typu placówek handlowych.

W marcu, jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, obroty wzrosły o 4,1 proc., a odwiedzalność o 3,4 proc. r/r. W górę poszła też – o 0,7 proc. – średnia wartość wizyty. Zdaniem ekspertów to efekt dodatkowej niedzieli handlowej przed Wielkanocą oraz samych świąt, które przypadły na początek kwietnia. Klienci bowiem na koniec marca ruszyli na przedświąteczne zakupy.

Wzrost tych parametrów widać także w ujęciu kwartalnym. Obroty w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosły bowiem o 4,3 proc. kdk, a odwiedzalność o 1,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r.

Największe wzrosty obrotów odnotowano w regionach centralnym (mazowieckie, łódzkie), wschodnim (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie) i północno-zachodnim (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).

Artykuły spożywcze wśród kategorii o najwyższym wzroście obrotów

Najwyższe wzrosty obrotów zanotowano w takich kategoriach jak artykuły specjalistyczne (+7 proc.), spożywcze (+6,7 proc.), zdrowie i uroda (+6,7 proc.) oraz restauracje i kawiarnie (+5,4 proc.).

– Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdza, że handel stacjonarny w kanale centrów handlowych jest w dobrej kondycji. Od kwietnia ubiegłego roku obroty w obiektach handlowych każdego miesiąca – z wyjątkiem listopada – są wyższe niż w odpowiadającym miesiącu roku poprzedniego, a odwiedzalność utrzymuje się na stabilnym poziomie – wyjaśnia Bogda Korolczuk, dyrektor zarządzająca PRCH.

– To dowód na to, że branża cieszy się niezmiennym zaufaniem klientów. Są oni przywiązani do zakupów w centrach handlowych, a co więcej, częściej przyjeżdżają z konkretną intencją zakupową. Stabilnym trendem jest również wysoka dynamika wzrostów dla kategorii usług, gastronomii i rozrywki – klienci szukają zaspokojenia potrzeb wykraczających poza typowo zakupowe i centra handlowe skutecznie im to umożliwiają – dodaje.