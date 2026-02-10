W Polsce pracowało 1,1 mln obcokrajowców. Najliczniej wybierali Warszawę

W sierpniu 2025 r. w Polsce pracowało 1,103 mln cudzoziemców – wynika z danych GUS. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2024 r. o 5,6 proc. Większość obcokrajowców stanowili mężczyźni – odpowiadali 59,7 proc. grupy.

Pod względem narodowości na polskim rynku pracy najliczniejszą grupą stanowili obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 sierpnia było ich 739 tys., co odpowiadało 67 proc. ogólnej liczby. Drugą co do wielkości narodowością byli Białorusini – co dziesiąty pracujący obcokrajowiec pochodził właśnie z tego kraju.

Regionem, w którym pracowało najwięcej cudzoziemców, był Warszawski Stołeczny. Łącznie w największy mieście w Polsce zatrudnienie znalazło 221,3 tys. osób. Kolejne na liście było województwo dolnośląskie, w którym pracowało 127,3 tys. obcokrajowców. Podium zamknęła Wielkopolska, którą wybrało 115,9 tys. pracowników z zagranicy. Z kolei regionami o najniższych współczynnikach były województwa podkarpackie (14,5 tys.) oraz świętokrzyskie (9 tys.).

Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy wyniósł w sierpniu 6,7 proc. Z danych GUS wynika, że pracodawcy zatrudniają obcokrajowców w dużej mierze w oparciu o umowę zlecenie – ta forma zatrudnienia dotyczyła 424,7 tys. pracowników z zagranicy.