Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 11:10

W Polsce pracowało 1,1 mln obcokrajowców. Najliczniej wybierali Warszawę

W sierpniu 2025 r. w Polsce pracowało 1,103 mln cudzoziemców – wynika z danych GUS. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2024 r. o 5,6 proc. Większość obcokrajowców stanowili mężczyźni – odpowiadali 59,7 proc. grupy.

Pod względem narodowości na polskim rynku pracy najliczniejszą grupą stanowili obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 sierpnia było ich 739 tys., co odpowiadało 67 proc. ogólnej liczby. Drugą co do wielkości narodowością byli Białorusini – co dziesiąty pracujący obcokrajowiec pochodził właśnie z tego kraju.

Regionem, w którym pracowało najwięcej cudzoziemców, był Warszawski Stołeczny. Łącznie w największy mieście w Polsce zatrudnienie znalazło 221,3 tys. osób. Kolejne na liście było województwo dolnośląskie, w którym pracowało 127,3 tys. obcokrajowców. Podium zamknęła Wielkopolska, którą wybrało 115,9 tys. pracowników z zagranicy. Z kolei regionami o najniższych współczynnikach były województwa podkarpackie (14,5 tys.) oraz świętokrzyskie (9 tys.).

Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy wyniósł w sierpniu 6,7 proc. Z danych GUS wynika, że pracodawcy zatrudniają obcokrajowców w dużej mierze w oparciu o umowę zlecenie – ta forma zatrudnienia dotyczyła 424,7 tys. pracowników z zagranicy.

imigranci Polska praca dostawa jedzenia migracje
W sierpniu 2025 r. w Polsce pracowało 1,103 mln cudzoziemców, w zdecydowanej większości (67 proc.) byli to obywatele Ukrainy. Fot. Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski kapitał pod lupą. Gdzie budujemy czempionów, a gdzie oddaliśmy pole
Energetyka, transport i przemysł energochłonny pozostają domeną polskiego kapitału tylko dzięki spółkom kontrolowanym przez państwo. W sektorach takich jak motoryzacja czy wyposażenie domu krajowe firmy niemal nie istnieją wśród liderów. To strukturalna bariera dla innowacyjności i długofalowego wzrostu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ponad 60 pomysłów na transformację Śląska. Obiecany górnikom fundusz wreszcie nabiera rozpędu
Do Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego spłynęło ponad 60 propozycji od firm i samorządów dotyczących transformacji regionu. Fundusz ma do wydania pół miliarda złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamykania kopalń węgla. Na ten cel nie przeznaczył jeszcze ani złotówki, choć działa od 2023 r. Teraz jest szansa na przełamanie impasu.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski sektor IT pod presją. AI testuje odporność gospodarki
Sektorowa wyprzedaż spółek IT pokazuje rosnące obawy inwestorów, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może ograniczyć popyt na część usług technologicznych. Choć rynki mogą przereagowywać, skala ekspozycji Polski na sektor IT i usługi biznesowe sprawia, że warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami tych zmian.
10.02.2026