10.04.2026
10.04.2026 12:30

W ramach trzeciej edycji programu Klub Pro do klubów sportowych w Polsce trafi ponad 104 mln zł

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zainaugurował w piątek trzecią edycję programu Klub Pro. W jego ramach do ponad 900 klubów sportowych w Polsce trafi ponad 104 mln zł.

Klub Pro to ministerialny program wsparcia, którego celem jest wspieranie najlepszych klubów sportowych i zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i podnoszenia poziomu sportowego.

Partnerem i operatorem nowej edycji programu będzie Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

– Rusza kolejna, trzecia edycja programu Klub Pro. Zwiększamy finansowanie do ponad 100 mln zł i zwiększamy liczbę klubów z 818 do 902. Zyskają one wsparcie od 50 do 700 tys. zł – żeby trener miał godziwą pensję, żeby zawodnicy mieli odpowiedni sprzęt, żeby można było pojechać na obóz – mówił Rutnicki na konferencji prasowej w Warszawie.

– To wielka jakościowa zmiana, prawdziwy system wsparcia klubów, dzięki której są w nich realne pieniądze na szkolenie, na sprzęt. Jeśli chcemy mieć poziom Europy i świata, to musimy inwestować w polski sport. Inwestować w infrastrukturę, ale przede wszystkim w ludzi. I temu też ma służyć ten program – mówił szef resortu sportu i turystyki.

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu trwa od 31 marca do 30 kwietnia 2026 r. Uczestnikami programu są wskazane przez ministerstwo kluby sportowe. Otrzymane finansowanie kluby mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów takich jak wynajem lub utrzymanie obiektów sportowych, zgrupowania, zawody, wynagrodzenia kadry, opłaty za media czy sprzęt.

Źródło: PAP/XYZ

