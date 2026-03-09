W tym tygodniu sejm wybierze kandydatów na sędziów TK

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wyznaczył na 11 marca, do godz. 12 termin, do którego będzie możliwe składanie wniosków w sprawie wyboru sześciu sędziów Trybunały Konstytucyjnego. Posłowie mają zając się tą sprawą jeszcze w tym tygodniu.

– Ogłoszenie przeze mnie dzisiaj tej informacji spowoduje najprawdopodobniej wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego na tym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu – podkreślił Czarzasty na konferencji prasowej. Niższa izba parlamentu zbierze się w dniach 11,12 oraz 13 marca. Marszałek wskazał także, że że przed spotkaniem z mediami podpisał pisma do wszystkich klubów oraz do kół w sprawie wyznaczonego terminu składania wniosków.

Czarzasty był dopytywany, czy konsekwencją tej decyzji będzie publikacja wszystkich wyroków TK. – Jaka konsekwencja będzie tej decyzji, zobaczymy. Należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu – poinformował. Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała.

Od drugiej połowy grudnia 2025 r. w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich jest sześć wakatów. W 2026 r. kończą się kadencje Andrzeja Zielonackiego – 28 czerwca i Justyna Piskorskiego – 18 września. Po tym, gdy w końcu stycznia br. Sejm po raz kolejny nie wybrał zgłoszonych przez klub PiS kandydatów na sędziów TK, marszałek Czarzasty ogłosił, że procedurę wyboru sędziów Trybunału przeprowadzona zostanie ponownie. Tym razem, jak już wcześniej informowano, kluby koalicji rządowej mają przedstawić kandydatów.

Źródło: PAP/XYZ