Waldemar Żurek kieruje do węgierskich władz pisma ws. Ziobry i Romanowskiego

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował we wtorek do władz Węgier dwa pisma dotyczące śledztwa prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej ws. nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości - poinformowała rzeczniczka prasowa PG Anna Adamiak.

Jak czytamy w komunikacie PG, w pierwszym piśmie Waldemar Żurek zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Węgier o informację czy europejskiemu nakazowi aresztowania, wydanemu przez polski sąd wobec Marcina Romanowskiego, „ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nadano bieg, a jeśli tak – na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania”.

W drugim piśmie skierowanym do ministra spraw wewnętrznych Węgier Waldemar Żurek przekazał informację o prowadzonym przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej śledztwie, w toku którego, wobec Zbigniewa Ziobry wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw, a wobec Marcina Romanowskiego 19 przestępstw, m.in. przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Według komunikatu, szef MS, Prokurator Generalny poinformował szefa MSW Węgier „o wdrożeniu poszukiwań Marcina R. na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, który przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości Węgier przy piśmie z dnia 27 lutego 2026 r.” „Jednocześnie wskazał, że Zbigniew Z. i Marcin R. przebywają obecnie na terytorium Węgier, a z niepotwierdzonych oficjalnie przez władze węgierskie informacji wynika, że uzyskali oni tam prawo azylu” - czytamy.

Waldemar Żurek zwrócił się też do ministra spraw wewnętrznych Węgier z prośbą „o potwierdzenie uzyskania statusu uchodźcy przez obu podejrzanych oraz wskazanie dat tych decyzji” - podkreślono w komunikacie.

„Ponadto, w przypadku potwierdzenia uzyskania przez Zbigniewa Z. i Marcina R. prawa azylu na terytorium Węgier, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tych decyzji” - głosi komunikat.

