Warszawa może zostać siedzibą nowego unijnego urzędu. Decyzja w środę

W środę Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski zdecydują, w którym mieście stanie główna siedziba Urzędu Celnego UE. W grze jest dziewięć miast, w tym Warszawa.

Oprócz polskiej stolicy zgłoszone kandydatury to Rzym, Bukareszt, Zagrzeb, Porto, Haga, Liège, Malaga i Lille.

– Warszawa jest jedną z mocniejszych kandydatur w konkursie. Słyszymy, że nasza oferta jest dobrze postrzegana przez inne państwa członkowskie oraz europarlamentarzystów – zapewnia Małgorzata Krok, pełnomocniczka ministra finansów i gospodarki ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby urzędu w Warszawie.

Zadaniem nowego urzędu będzie wspieranie upraszczania i ujednolicania procedur celnych w Unii Europejskiej. Ma on też odpowiadać za nadzorowanie kontroli celnych na terenie Wspólnoty, ale także przyczynić się do wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed niebezpiecznymi lub nielegalnymi produktami, m.in. z Chin.

Decyzję podejmą Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Obie instytucje wskażą w środę dwa miasta z listy. Jeśli któreś miasto zostanie dwukrotnie wskazane, automatycznie stanie się zwycięzcą. W przeciwnej sytuacji instytucje przystąpią do rozstrzygającej serii głosowań.

Źródło: PAP