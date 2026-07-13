Pilne

To Warszawa wygrywa rywalizację miast o największą dotąd inwestycję w sektorze kosmicznym w Polsce. Wyścig miast trwał niemal rok.

Premier Donald Tusk (z prawej) i minister finansów Andrzej Domański (z lewej) podczas ogłoszenia siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, 13 lipca 2026 r. Fot. PAP/Leszek Szymański

Tę lokalizację na wspólnej konferencji wskazali premier Donald Tusk, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher.

BGK i spółki PFR utworzą fundusz inwestycji w spółki kosmiczne na 0,5 mld zł

– Jest decyzja: to jest Warszawa. Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny. Uzasadnia to nie tylko nasza ambicja, ale też całe rzesze naukowców na światowym poziomie – powiedział premier Donald Tusk, wskazując miasto, w którym Europejska Agencja Kosmiczna utworzy swoje najnowsze centrum badawczo-rozwojowe.

O tę inwestycję – największą w historii sektora kosmicznego w Polsce – rywalizowało przez wiele miesięcy aż siedem metropolii: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice. Rząd nie chce ich pozostawić bez „zagospodarowania”.

– Proces wyboru miasta ujawnił potężny potencjał, który kryją polskie ośrodki. Dlatego utworzymy sieć rozwoju sektora kosmicznego w polskich miastach. Będzie to sieć koordynacji i wymiany doświadczeń, ale także projektów. PFR utworzy fundusz na ten cel z kapitałem około pół miliarda złotych. Natomiast BGK przedstawi specjalną linię finansowania rozwoju projektów z sektora kosmicznego w regionach – zapowiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Będzie to pierwsze centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) utworzone poza terytorium państw założycielskich Agencji. Nowy ośrodek ESA w Polsce będzie odpowiadał za badania w dziedzinie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Kosmiczny wyścig miast rozstrzygnięty. Rząd wskazał polską stolicę space-techu