Wartość aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych przekroczyła 450 mld zł

Wartość aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych przekroczyła w styczniu granicę 450 mld zł – podano we wspólnym raporcie Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Pod względem nominalnego przyrostu aktywów styczeń był drugim najlepszym miesiącem w historii rynku – podała IZFiA. W styczniu aktywa funduszy inwestycyjnych powiększyły się o 15,3 mld zł. Dynamika miesięczna wyniosła 3,5 proc., a roczna – 16,1 proc.

„Po znakomitym 2025 r. styczeń przyniósł kontynuację wzrostów na wielu rynkach, dzięki czemu większość funduszy inwestycyjnych wypracowała dodatni wynik. Szacujemy, że wynik zarządzania powiększył w pierwszym miesiącu roku stan aktywów krajowych funduszy łącznie o ok. 6,7 mld zł. Dopisali też klienci, którzy wpłacili do funduszy 8,5 mld zł nowego kapitału" – wskazano w raporcie.

Najmniejsze segmenty rynku notowały najwyższe wzrosty

Pod względem dynamiki największy przyrost aktywów w ujęciu procentowym zanotowały fundusze rynku kryptowalut, czyli najmłodszy i najmniejszy segment rynku. Ich aktywa na koniec stycznia wyniosły 60,2 mln zł. To wzrost o 45,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Na drugim miejscu znalazły się fundusze rynku surowców, także stanowiące niewielki segment rynku. Dzięki wysokim napływom fundusze te powiększyły stan aktywów o prawie 11 proc. do blisko 3,2 mld zł na koniec stycznia.

Aktywa zgromadzone w funduszach akcyjnych wzrosły w styczniu o 2,8 mld zł (czyli 5,6 proc. w ujęciu miesięcznym). Było to pochodną zarówno bardzo dobrych wyników zarządzania, jak i wysokiej sprzedaży netto (na poziomie 0,9 mld zł) – podaje IZFiA.

Aktywa funduszy akcji polskich, dzięki hossie na warszawskiej giełdzie i wysokim napływom nowych środków, wzrosły o 2,2 mld zł i wyniosły na koniec stycznia 28 mld zł.

Większość funduszy mieszanych – inwestujących zarówno w akcje, jak i obligacje – w styczniu wypracowała zyski, a klienci wpłacili do nich więcej pieniędzy, niż wypłacili. Do portfeli funduszy mieszanych napłynęło w styczniu ponad 1 mld zł, a wartość ich aktywów wzrosła o 2,6 mld zł do 55,4 mld zł.

Wzrost aktywów odnotował także największy segment rynku, czyli fundusze dłużne, które wypracowały dobre wyniki i nadal cieszyły się największą popularnością wśród klientów. Wpłaty wyniosły ponad 5,7 mld zł, a wzrost aktywów sięgnął 7,8 mld zł.

Z miesiąca na miesiąc rosną także aktywa zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty PPK, zasilane wpłatami pracodawców i pracowników – podaje IZFiA. W styczniu aktywa tych funduszy urosły o 1,8 mld zł, czyli 4,5 proc. w ujęciu miesięcznym. Wartość tych funduszy przekroczyła w styczniu tym samym próg 41,5 mld zł.

PKO TFI wciąż z największymi aktywami na rynku kapitałowym

Izba podała także, że niezmiennie najwięcej aktywów netto w segmencie rynku kapitałowego ma pod zarządzaniem PKO TFI (83,5 mld zł). Na kolejnych dwóch miejscach znajdują się Goldman Sachs TFI z aktywami o wartości 45,2 mld zł oraz Pekao TFI z 42,6 mld zł.

Na rynku niepublicznym liderem pozostaje PFR TFI (19,6 mld zł). Drugie miejsce zajmuje Ipopema TFI z aktywami o wartości blisko 16 mld zł, a trzecie – Forum TFI z 12,9 mld zł.