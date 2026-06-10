Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w maju prawie o jedną trzecią

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju 2026 r. wzrosła o 32,7 proc. w ujęciu rocznym – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Tak wynika z indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe opracowywanego przez BIK. Wartość indeksu oznacza, że w maju 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 32,7 proc. niż w maju 2025 r.

Za wartość majowego odczytu indeksu odpowiadają dwa czynniki: rosnąca liczba wnioskujących i rosnąca kwota wnioskowanego kredytu.

W maju 2026 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 45,1 tys. osób wobec 38,6 tys. rok wcześniej. To wzrost o 16,9 proc. rok do roku. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 6,7 proc. w porównaniu z kwietniem.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła z kolei 505,6 tys. zł. Była więc wyższa o 8,1 proc. w ujęciu rocznym. Spadła natomiast o 0,2 proc. w porównaniu z marcem 2026 r., kiedy osiągnęła rekordowy poziom.

– O dobrej sytuacji popytowej świadczy większa o blisko 17 proc. rok do roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w maju 2026 r. Dynamika ta jednak z miesiąca na miesiąc będzie spadała, co jest bezpośrednio związane z efektem bazy. Tzn. w kolejnych miesiącach będziemy porównywać się do miesięcy już z okresu ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych – wskazał główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.