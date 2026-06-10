Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.06.2026
NEWSROOM XYZ
10.06.2026 07:11

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w maju prawie o jedną trzecią

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju 2026 r. wzrosła o 32,7 proc. w ujęciu rocznym – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Tak wynika z indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe opracowywanego przez BIK. Wartość indeksu oznacza, że w maju 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 32,7 proc. niż w maju 2025 r.

Za wartość majowego odczytu indeksu odpowiadają dwa czynniki: rosnąca liczba wnioskujących i rosnąca kwota wnioskowanego kredytu.

W maju 2026 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 45,1 tys. osób wobec 38,6 tys. rok wcześniej. To wzrost o 16,9 proc. rok do roku. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 6,7 proc. w porównaniu z kwietniem.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła z kolei 505,6 tys. zł. Była więc wyższa o 8,1 proc. w ujęciu rocznym. Spadła natomiast o 0,2 proc. w porównaniu z marcem 2026 r., kiedy osiągnęła rekordowy poziom.

– O dobrej sytuacji popytowej świadczy większa o blisko 17 proc. rok do roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w maju 2026 r. Dynamika ta jednak z miesiąca na miesiąc będzie spadała, co jest bezpośrednio związane z efektem bazy. Tzn. w kolejnych miesiącach będziemy porównywać się do miesięcy już z okresu ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych – wskazał główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Zdjęcie przedstawia osiedle mieszkaniowe w Polsce
Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju 2026 r. wzrosła o 32,7 proc. w ujęciu rocznym – podaje BIK. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję.…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skarbówka bierze się za handel w sieci. Sprzedawcy na Vinted i Facebooku dostają wezwania
Sprzedajesz na Vinted, a może prowadzisz butikowe transmisje na Facebooku? Fiskus już zapewne o tym wie. Za sprawą dyrektywy DAC7 platformy internetowe przekazują skarbówce dane podatkowe.
08.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Publiczne sklepy zamiast wielkich sieci. Toronto testuje odpowiedź na wysokie ceny żywności
W Kanadzie wraca dyskusja o publicznych sklepach spożywczych. Toronto rozważa cztery placówki w najbiedniejszych dzielnicach, a eksperci proponują ogólnokrajową sieć, która mogłaby obniżać ceny i…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Tauron w dół, Dino liderem wzrostów WIG20. Dzień na GPW 9 czerwca 2026 r.
Wtorek upłynął na GPW w większości pod znakiem wzrostów. Główne indeksy – poza mWIG40 – zakończyły dzień na plusie. Globalnie rynki pozostają pod wpływem zbliżającego się wielkimi krokami debiutu…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Szef OGB: premier Tusk mówi językiem PiS sprzed lat, prawica nie ma z nim o co się kłócić (WYWIAD)
– Tusk lubi polityczne zagrania i budowanie sprytnych obrazów. Jednak gdy trzeba twardo rządzić i mozolnie zmieniać struktury państwa, idzie mu to średnio – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Hongkong globalną przystanią bogactwa. Co czeka Szwajcarię?
Hongkong po raz pierwszy w historii wyprzedził Szwajcarię w dziedzinie zarządzania majątkiem transgranicznym. Ale zależność od Pekinu może się okazać dla azjatyckiego centrum finansowego piętą…
09.06.2026