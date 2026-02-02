WAS obsłużył o 14 proc. więcej pasażerów r/r

Należąca do Polskich Portów Lotniczych spółka Welcome Airport Services obsłużyła w 2025. roku prawie 12,5 mln pasażerów na ośmiu lotniskach w Polsce, notując wzrost o 14 proc. w porównaniu do 2024 r. Firma odnotowała też znaczący wzrost obsługi ładunków cargo.

Welcome Airport Services, największy agent handlingowy w Polsce, w 2025 r. obsłużył prawie 12,5 mln pasażerów, o 14 proc. więcej niż w roku poprzednim. Firma świadczy usługi naziemnej obsługi samolotów i pasażerów dla kilkudziesięciu linii lotniczych na ośmiu polskich lotniskach i zatrudnia około 2600 osób. Głównym udziałowcem spółki jest Polskie Porty Lotnicze (PPL).

W 2025 r. pracownicy Welcome Airport Services obsłużyli ponad 88,5 tys. operacji lotniczych w ruchu pasażerskim i General Aviation (ruch lotniczy z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych). Firma udzieliła również asysty 200 tys. podróżnych z niepełnosprawnościami, co oznacza wzrost o 13 proc. w porównaniu do 2024 r.

Największy wzrost spółka odnotowała w obszarze cargo. Obsłużono 53,5 tys. ton ładunków, czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Prezes Piotr Okienczyc podkreślił, że statystyki agentów handlingowych obejmują tylko pasażerów odlatujących, a wliczając także przyloty, liczba obsłużonych podróżnych w Polsce przekroczyłaby 20 mln osób.

Spółka rozwija działalność, pozyskując nowych klientów. W 2025 r. podpisano kontrakty na obsługę naziemną w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin z liniami Wizz Air i Air Arabia, a do klientów dołączyła także linia Etihad. Rozwój Modlina przyczynił się do zwiększenia znaczenia oddziału Welcome Airport Services w tym porcie.

W ubiegłym roku firma zakupiła 300 jednostek nowego sprzętu GSE, w tym holowniki, odladzarki, autobusy, ciągniki, schody, taśmociągi, przyczepy i pojazdy asenizacyjne. Inwestycje obejmują także rozbudowę infrastruktury cargo. Do użytku oddano nowe hale Cargo 3 i Cargo 4 w Warszawie o łącznej powierzchni 16 500 m², co ma zwiększyć przepustowość ładunków do 14 tys. ton miesięcznie. W Krakowie oddział zyskał nowy terminal magazynowy o powierzchni 2300 m².

Welcome Airport Services powstała w wyniku konsolidacji spółek Warsaw Airport Services oraz WAS-KRK Airport Services, zakończonej w 2013 r. Włączono wówczas także spółki z portów lotniczych w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie.

Źródło: PAP